Grande Fratello, Claudio Roma è il migliore amico di Carlo Alberto Mancini: lo scoop

Nonostante sia iniziato da poco, la nuova edizione del Grande Fratello sta facendo molto chiacchierare. Nella seconda puntata del reality, andata in onda venerdì 15 settembre, ha fatto il suo ingresso nella casa Claudio Roma sul quale in queste ultime ore si sta scatenando un chiacchierassimo gossip. Pare infatti che il gieffino sia il migliore amico di uno dei protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne: Carlo Alberto Mancini.

Nella clip di presentazione che ha preceduto il suo ingresso in casa, Claudio Roma ha affermato di essere un piccolo imprenditore che opera nel campo del wellness. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono Claudio, ho 34 anni, abito in riviera romagnola, posto meraviglioso. Mi sono laureato in veterinaria ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro e ora sono un piccolo imprenditore nel campo del wellness.

E, continuando, il nuovo concorrente del Grande Fratello ha poi aggiunto che:

Proseguendo con il suo discorso, Claudio Roma ha poi aggiunto:

Quando vai a deludere la tua famiglia che ti ha dato tutto a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro perché era l’ultima cosa che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma è proprio quel caro che mi è servito: ho fatto i servizi sociali, ho fatto volontariato con i malati terminali in un ospizio e mi ha cambiato tanto. I miei genitori quanto sono fieri di me bisognerebbe chiederlo a loro, ho scoperto che mio papà lo dice ai suoi amici, quindi immagino che lo siano […]

Come già anticipato, nel corso delle ultime ore Claudio Roma è stato coinvolto in un gossip molto chiacchierato. Agli occhi dei più attenti è emerso che il concorrente della nuova edizione del Grande Fratello è molto amico con Carlo Alberto Mancini, uno dei corteggiatori della scorsa edizione di Uomini e Donne.

Sui social sono molti gli scatti che dimostrano lo speciale legame tra il gieffino e l’ex corteggiatore. Dopo l’ingresso di Claudio Roma nella casa più spiata d’Italia, Carlo Mancini ha commentato lo speciale momento con queste parole:

Troppo emozionante, troppo emozionante davvero vederlo entrare nella Casa ed essendo mio fratello mi mancherà tantissimo, chiaramente come un fratello. Però devo dire che la felicità per il suo ingresso e per lui allevierà in parte questa sensazione di mancanza. Gli auguro davvero ogni gioia possibile, in bocca al lupo fratello!