X Factor 2022, gli ospiti dei Live Show: i cantanti e i musicisti che saliranno sul palco dei sette appuntamenti dal vivo del talent.

Il momento clou di X Factor 2022 è arrivato. I Live sono iniziati e, con loro, alcune delle fasi più emozionanti del talent. Non solo le eliminazioni e i testa a testa, non solo i litigi al tavolo dei giudici, ma anche e soprattutto gli ospiti che animeranno le sette puntate, portando la loro musica sul palco e regalando in alcuni casi ai concorrenti la possibilità di un emozionante duetto. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti, puntata dopo puntata, in questa sedicesima edizione del talent.

X Factor 2022: gli ospiti dei Live

Nella prima puntata si partirà subito con un grandissimo nome della musica italiana. In questo periodo in cui sono tanti i Big che si stanno muovendo, dando forma ai propri progetti, a presenziare sul palco di X Factor, dove ritroverà alcuni suoi rivali a Sanremo, come Dargen e Rkomi (di cui è anche una grande amica) sarà Elisa.

Elisa Toffoli

Sempre nella prima puntata ci sarà spazio anche per un altro nome importante della nostra musica (e non solo): Dardust. Il producer, compositore e autore, presenterà con tutta probabilità i suoi nuovi progetti.

Sappiamo già anche chi sarà l’ospite d’onore della terza puntata. Si tratta di una star internazionale, amatissima dai giovani e in grado di riportare l’attitude punk in vetta alle classifiche: Yungblud. Che possa nascere un sodalizio con Fedez?

Verso la finale: cosa accadrà nelle prossime puntate

Non conosciamo ancora i nomi degli altri ospiti che animeranno le sette puntate Live del talent, ma c’è grande attesa per quello che sarà il percorso fino alla semifinale e soprattutto alla finale, in programma l’8 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), come da tradizione. Ricordiamo che negli scorsi anni proprio durante la finale abbiamo potuto assistere all’arrivo di grandi star come Cesare Cremonini, Marco Mengoni e Robbie Williams.