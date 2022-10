anticipazioni e ospiti dei Live

X Factor 2022, primo Live: le anticipazioni in conferenza stampa prima dell’inizio delle puntate dal vivo.

Giù il sipario sui Live di X Factor 2022. Finalmente, dopo la lunga fase registrata, il talent entra nel momento clou. Le squadre dei giudici sono pronte a sfidarsi dal vivo per sette puntate dal vivo in cui, promettono in conferenza stampa gli organizzatori, vedremo scorrere del sangue. Non proprio l’immagine più educativa, ma che dà il senso di quanto sia grande l’agonismo che vedremo sul palco dalle prossime puntate. Ma cosa accadrà durante il primo Live? Ecco alcune anticipazioni.

Le anticipazioni della prima puntata di X Factor 2022

Tra le anticipazioni che sono state fornite sulla prima puntata Live di X Factor è che assisteremo a una serata cover, un’intera puntata dedicata a brani importanti per la carriera degli artisti presenti nei quattro roster. Sappiamo anche che l’opening, a proposito di cover, sarà affidato al Wrapped di Francesca Michielin, che potrà esibirsi sulle note delle canzoni del suo cuore.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

Non sappiamo quali saranno le canzoni che verranno proposte dai ragazzi. L’unico a dare un’idea di cosa vedremo è stato Fedez, che ha anticipato la volontà di non stravolgere in questa prima puntata le cose cui i suoi ragazzi sono stati abituati fin qui.

Le anticipazioni dei Live di X Factor

Non solo la prima puntata. Sono stati forniti anche dei brevi highlight di quanto vedremo nel corso dei sette Live che ci aspettano. Ad esempio, sappiamo già che la seconda puntata sarà una puntata MTV Generation, per rivivere l’emozioni di un momento fondamentale per lo sviluppo dell’industria musicale. Saranno presenti nel corso dello show anche alcuni storici veejay di MTV.

Per poter ascoltare gli inediti dei ragazzi dovremo invece aspettare la quarta puntata, in quanto il talent ha voluto far arrivare le nuove canzoni solo a metà di un percorso, per simboleggiare quanto sia importante il tempo per poter arrivare ai risultati.