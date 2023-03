Gianni Morandi presenta l’album Evviva! e parla di Sanremo

A poche settimane di distanza da un Festival di Sanremo che lo ha visto grande protagonista, Gianni Morandi ha presentato il suo nuovo album Evviva!

La parentesi Sanremo 2023 è alle spalle per Gianni Morandi, che può finalmente rituffarsi sulla sua carriera da musicista. Nel corso di un’allegra conferenza stampa, ha presentato il suo nuovo album, Evviva!, uscito il 3 marzo, a distanza di quasi un mese dall’inizio della kermesse. Un disco che sarà presentato anche dal vivo dal suo tour nei palasport, al via dal prossimo 10 marzo. Andiamo a scoprire tutto quello che è venuto fuori sul disco e sui suoi prossimi progetti, a partire da un possibile ritorno a Sanremo anche il prossimo anno.

Gianni Morandi presenta Evviva!, il nuovo album

Nel corso della conferenza stampa, il cantautore ha presentato ovviamente i suoi nuovi progetti, a partire da un disco in cui “ci saranno pochissimi inediti“, e che sarà formato per lo più da nuove edizioni di vecchi brani, come la già famosa Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte cantata con sangiovanni.

Gianni Morandi

Ma ha tenuto a sottolineare anche l’importanza che per lui ha il suo tour nei palasport, non proprio una consuetudine: “Per me questa cosa è una novità. A 78 anni non pensavo di fare i palasport e soprattutto che la gente avesse voglia di comprare un biglietto per venirmi a vedere, del resto non sono una rockstar. Mi presenterò con una band fantastica, sarà un bellissimo viaggio“.

Un viaggio che sarà composto dalle seguenti date:

– 10 marzo allo Stadium di Rimini

– 12 marzo al Mediolanum Forum di Milano

– 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 18 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

– 21 marzo all’Unipol Arena di Bologna

– 23 marzo al PalaAlpitour di Torino

– 25 marzo al Palaprometeo di Ancona

– 28 marzo al Palaflorio di Bari

– 30 marzo al Palasele di Eboli (Salerno)

Morandi tornerà a Sanremo?

Nel corso della conferenza, quindi, Gianni ha toccato anche un altro argomento importante e ancora molto caldo: il Festival di Sanremo. In particolare, allo showman bolognese sono state chieste informazioni sul Sanremo che verrà, non escludendo un suo ritorno, pur ammettendo le difficoltà: “Amadeus ha sempre delle idee nuove e troverà sicuramente il modo migliore per chiudere il suo quinquennio. Forse tornerei in gara, ma ci sono stato anche l’anno scorso. Poi va a finire che la gente dica ‘eh ma che due maroni questo qua’“.

Infine, ha voluto svelare anche qual è il suo rapporto con Amadeus, persona che ha creduto moltissimo nel suo ritorno al Festival. Oltre a definirlo una bellissima persona, ha aggiunto: “Lui riesce a smussare qualsiasi angolo, perché ha un carattere molto sereno. Lo ha fatto anche con la faccenda di Blanco. Lui è andato lì a rassicurarlo, a dirgli che avrebbe potuto ricantare. Poi però è arrivato qualcuno che ha detto che lui non avrebbe cantato più“.