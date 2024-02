E’ uscita la classifica delle canzoni più trasmesse alla radio tra quelle in gara a Sanremo 2024. Ecco quali sono i brani sul podio.

A qualche giorno di distanza dalla conclusione del Festival di Sanremo, è finalmente uscita la prima classifica delle canzoni in gara più trasmesse alla radio. Vediamo allora quali sono gli artisti che con i loro brani si sono aggiudicati un posto sul podio.

Tuta Gold sul podio delle canzoni più trasmesse in radio

Mahmood quest’anno non è riuscito a portarsi a casa il suo quarto premio sanremese , ma il suo pezzo sta comunque andando fortissimo. Infatti la sua “Tuta Gold” è al primo posto tra le canzoni di Sanremo 2024 più trasmesse in radio.

Questo però non è l’unico record della canzone di Mahmood: “Tuta Gold” è anche il brano di Sanremo più ascoltato in streaming, con oltre 19 milioni di stream in dieci giorni, e unico pezzo in Top 50 Global di Spotify. Oggi è uscita anche l’ultima fatica discografica del cantante: l’album “Nei letti degli altri”.

Mahmood al Festival di Sanremo 2024

La noia si aggiudica il secondo posto

Subito dopo Mahmood, il secondo posto è inevitabilmente occupato da Angelina Mango con la sua “La Noia“, brano vincitore di questa edizione del Festival. A chiude il podio c’è Annalisa con “Sinceramente“, canzone che sta riscuotendo parecchio successo.

In quarta posizione troviamo invece i The Kolors, che si sono presentanti a Sanremo con il brano “Un ragazzo, una ragazza“. La loro precedente hit, “Italodisco”, era stata la canzone italiana più trasmessa in radio nel 2023.

Quinto classificato è invece Geolier con la sua “I p’ te, tu p’ me”. Si tratta di un’ottima posizione per una canzone rap, genere solitamente non molto trasmesso in radio, in dialetto napoletano. Subito dopo Geolier c’è Ghali, che ha partecipato a Sanremo con la canzone “Casa Mia“.