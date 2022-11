GF Vip, Wilma Goich rischia la nomination d’ufficio: il motivo

Al Grande Fratello Vip sembra che l’incubi Covid sia finito e i Vipponi positivi sono potuti rientrare all’interno della casa. Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni su Wilma Goich, il cui nome è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip: scopriamo insieme il perché.

La produzione del Grande Fratello Vip starebbe pensando ad un provvedimento disciplinare nei confronti di Wilma Goich. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la Vippona rischierebbe una nomination d’ufficio in quanto avrebbe spoilerato i risultati dei Mondiali di calcio in Qatar. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Tutti ormai sanno che i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno l’obbligo di non rivelato agli inquilini quello che succede al di fuori della casa di Cinecittà. In queste ore, però, pare che una Vippona abbia violato il regolamento spoilerando i risultati dei Mondiali di calcio. Stiamo parlando di Wilma Goich ha rivelato alcune informazioni riguardo l’Argentina.

Durante una chiacchierata in giardino con alcuni dei suoi compagni di avventura, la cantante ha pronunciato queste parole:

L’Argentina ha perso contro l’Arabia Saudita.

In seguito alle parole della concorrente è intervenuto Charlie Gnocchi che ha rivolto alla Vippona questa domanda:

Ma cosa ne sai tu?

Ed è proprio in questo momento che il momento viene bloccato in quanto la regia ha deciso di censurare le immagini. Al momento non sappiamo con certezza che cosa succederà alla Vippona, anche se voci in circolazione parlerebbero di una nomination d’ufficio.

Non è la prima volta che qualcuno racconta all’interno della casa del Grande Fratello Vip quanto successo all’esterno. Qualche anno fa anche Andrea Zelletta rivelò che Federico Chiesa era passato alla Juventus e che Cristiano Ronaldo era risultato positivo al coronavirus. Non ci resta che aspettare la puntata di domani per scoprire cosa succederà a Wilma.