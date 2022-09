GF Vip, Luca Salatino e Sara Mancuso pronti al ritiro? Cosa sta succedendo

Il GF Vip è da poco iniziato e già iniziano a comparire i primi colpi di scena. É delle ultime ore la notizia secondo cui Luca Salatino e Sara Manfuso siano pronti al ritiro. Pare infatti che nel corso delle ultime ore, i due gieffini abbiano mostrato la loro intenzione a lasciare immediatamente la casa più spiata d’Italia. Ecco cosa sta succedendo.

Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha dato il via alla settima edizione del GF Vip. Sono tanti i Vipponi che hanno varcato la porta rossa e, a distanza di una settimana dall’inizio del reality, iniziano ad esserci già i primi colpi di scena, come ad esempio la decisione di Luca Salatino e Sara Manfuso di voler abbandonare la casa.

Luca Salatino e Sara Manfuso non ha fatto segreto con gli altri concorrenti di vivere male l’esperienza del Grande Fratello Vip. Mentre l’opinionista ha affermato di vivere l’esperienza nella casa come una vera e propria tortura, l’ex tronista ha confessato di sentire molto la mancanza della sua fidanzata.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire. In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato.