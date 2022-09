GF Vip, Attilio Romita parla male di Alfonso Signorini e viene censurato

La nuova edizione del GF Vip è iniziata da poco e già iniziano ad esserci i primi gossip e colpi di scena. Sono molte le dinamiche che si sono create durate questa prima settimana di realty e molte di queste non sono passate inosservate agli occhi dei telespettatori. Nel corso delle ultime ore Attilio Romita sta facendo molto parlare di sé: scopriamo insieme che cosa è successo.

Attilio Romita si prepara ad essere senza ombra di dubbio uno dei protagonisti più chiacchierati di questa nuova edizione del GF Vip. Già censurato dagli autori per aver speso parole poche carine nei confronti della casa reale inglese, in questi ultimi giorni il giornalista si è reso protagonista di una vicenda che sta facendo discutere l’intero popolo del web.

Al termine della seconda puntata del Grande Fratello Vip, andato in onda lo scorso giovedì, Attilio Romita si è scagliato duramente contro il padrone di casa Alfonso Signorini. Il motivo? Pare che il giornalista non abbia accettato la scelta del conduttore di metterlo in ombra.

Per questo, dunque, alla fine della puntata il giornalista si è lasciato andare ad un vero e proprio sfogo, confidandosi con l’amico Charlie Gnocchi. Queste sono state le sue parole:

Alfonso non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi. Non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca**o vuole da me per poi trattarmi in questo modo.