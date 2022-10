Gf Vip, Giovanni Ciacci fuori dalla casa dopo il caso Bellavia – Video

Giovanni Ciacci fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini per la frase nei confronti di Marco Bellavia (“Uno così si merita di essere bullizzato”), considerata quella più grave della produzione, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato un secondo provvedimento punitivo: un televoto flash dei concorrenti che si erano resi protagonisti di alcune frasi o comportamenti spiacevoli. Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi e Gegia i nominati.

Il costumista è quindi risultato il meno votato. “Chiedo scusa, non me ne sono proprio accorto. L’ho vissuta male per via della nomination che mi aveva fatto e ho risposto in una certa maniera”, le prime parole di Giovanni Ciacci arrivando in studio.

Già sui social il pubblico era insorto contro il ‘branco’ di vipponi che hanno inveito e preso in giro la sofferenza e il suo stato psicologico di Marco Bellavia, facendo fronte compatto nel difendere l’ex conduttore di ‘Bim Bum Bam’.