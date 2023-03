GF Vip, come ha reagito Edoardo Donnamaria all’eliminazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip che sta per giungere al termine. L’avventura dell’ex schermitrice nella casa più spiata d’Italia è terminata ieri sera, dal momento che il pubblico non l’ha votata, preferendo dunque che tornasse a casa. Sui social Edoardo Donnamaria ha commentato l’eliminazione dell’ormai ex gieffina: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera è stata ricca di colpi di scena. Uno dei momenti più eclatanti di tutti è stato senza ombra di dubbio l’eliminazione di Antonella Fiordelisi. Il televoto è stato influenzato dalla famiglia dell’ex gieffina che ha chiesto ai fan di non votare più per far rimanere Antonella in casa.

Inutile dire che l’uscita dell’ex schermitrice ha lasciato tutti senza parole, dal momento che nessuno si aspettava l’eliminazione di una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sono stati molti coloro che hanno commentato l’uscita della Vippona dalla casa più spiata d’Italia. Tra i tanti non è mancato Edoardo Donnamaria che si è espresso con queste parole:

Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo malessere emotivo.

GF Vip, le parole di Antonella Fiordelisi dopo l’eliminazione: “Non devo lasciare il mio profilo Instagram ai miei genitori”

Dopo essere arrivata in studio Antonella Fiordelisi si è espressa nei confronti dei suoi genitori, i quali hanno spinto i fan dell’ex schermitrice a non votarla per non farla arrivare in finale. Queste sono state le sue parole: