GF Vip, Antonino Spinalbese censurato mentre racconta un aneddoto su Belen Rodriguez: le sue parole

Antonino Spinalbese è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il flirt nato con Oriana Marzoli sta facendo molto chiacchierare, anche se nel corso delle ultime ore il nome del Vippone è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un altro motivo. Scopriamo insieme quale.

Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Antonino Spinalbese è subito piaciuto al pubblico non solo per la sua bellezza ma anche per i suoi modi di fare. Nonostante abbia iniziato un flirt con la Vippona Oriana Marzoli, di recente il gieffino ha fatto un tuffo nel passato rendendosi protagonista del racconto di un aneddoto su Belen Rodriguez.

Nella casa del Grande Fratello Vip la regia ha censurato un discorso di Antonino Spinalbese sulla sua ex Belen Rodriguez. Il Vippone, in seguito ad alcune domande poste dai concorrenti, ha deciso di fare un salto nel passato rivelando alcuni aneddoti sul primo incontro con la showgirl argentina.

GF Vip, Antonino Spinalbese racconta i dettagli del primo incontro con Belen Rodriguez: le sue parole

Durante una chiacchierata con Edoardo Tavassi, l’hairstylist ha rivelato il modo in cui ha conosciuto la sua ex compagna. Stando alle sue parole, il parrucchiere si è recato a casa della showgirl per farle i capelli per poi ritrovarsi nella lista degli invitati a cena in casa sua.

La serata trascorsa insieme ha fatto scoccare tra Belen e Antonino una vera e propria scintilla. Queste sono state le parole del concorrente del Grande Fratello Vip a riguardo:

Non ho dormito per due giorni. Ho subito capito che avremo fatto un figlio.

Anche se adesso non sono più una coppia, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno mantenuto un rapporto civile fatto di affetto e stima reciproca soprattutto per il bene della loro piccola Luna Marì.