Elisabetta Gregoraci, ecco quanto costa la rana blu presente nel terrazzo della sua casa

Tutti non hanno potuto fare a meno di notare la rana blu presente nel terrazzo della casa della showgirl: ecco quanto costa

Nel corso delle ultime ore il nome di Elisabetta Gregoraci è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entrano affatto le questioni sentimentali e i motivi riguardano ben altro. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di una rana blu nel terrazzo della showgirl. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza ombra di dubbio Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi più amati e apprezzati non solo nel piccolo schermo italiano ma anche nel web. La showgirl è sempre molto attiva sui social dove è solita pubblicare scatti riguardanti non solo la sua vita lavorativa ma anche privata.

In queste ultime ore sulla pagina Instagram di Elisabetta Gregoraci è apparso un dettaglio che ha catturato l’attenzione dei suoi moltissimi followers. Si tratta di una gigantesca rana blu presente nel terrazzo della sua abitazione. Ma sapete quanto costa questo oggetto? Preparatevi, il prezzo non è di certo alla portata di tutti.

Di recente Elisabetta Gregoraci ha condiviso alcune Instagram Stories che non sono passate inosservate agli occhi dei suoi followers soprattutto per un particolare. Si tratta della rana blu di design presente sul terrazzo della sua casa.

Nel dettaglio, si tratta di oggetto di design appartenente a Cracking Art i cui designer hanno dichiarato:

La rana simboleggia la metamorfosi, la trasformazione e la connessione tra acqua e terra.

Inutile dire che questo oggetto ha catturato l’attenzione dei followers di Elisabetta non solo per la particolarità del design ma soprattutto per il prezzo.

Stando a quanto emerso sul web, pare che la rana blu presente sul terrazzo di casa dell’ex moglie di Flavio Briatore è stata realizzata in 99 esemplari ed ha un costo decisamente da capogiro. Il suo prezzo, infatti, è di 3050 euro.