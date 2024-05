George Clooney e Adam Sandler alla stazione di Montecatini Terme per girare un film

Chi bazzica la stazione di Montecatini Terme (in provincia di Pistoia) in questi giorni si sarà probabilmente imbattuto in George Clooney e Adam Sandler. I due divi americani, infatti, sono attualmente in Italia per registrare un film per Netflix.

I due sono diretti da Noah Baumbach e nel cast, oltre George Clooney e Adam Sandler, ci sono anche Laura Dern, Greta Gerwig e l’attrice italiana Alba Rohrwacher.

Come riporta Il Tirreno, la stazione di Montecatini Terme è diventato un “set super blindato con bodyguard all’ingresso e nessuno si può avvicinare“. Il treno usato per girare la scena con Adam Sandler è “uno storico Arlecchino della Breda“.

ma voi che ne sapete di adam sandler e george clooney che filmano alla stazione di montecatini terme che ne volete sapereeeee — bico 🍉 HIT ME HARD AND SOFT (@lookatbico) May 9, 2024

