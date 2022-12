tutti gli eventi nelle città italiane

Concerti di Capodanno 2023: i cast dei cantanti che si esibiranno nelle piazze italiane nella notte di San Silvestro.

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia, finalmente tornano i concerti di Capodanno nelle piazze italiane. Potremo celebrare di nuovo l’arrivo dell’anno che verrà, nel 2023, in moltissime delle nostre città, insieme ad alcuni dei più grandi protagonisti della nostra musica. Almeno di quelli che non saranno già impegnati nel classico concertone di Capodanno di Canale 5 e in quello di Rai 1. Andiamo a scoprire tutti gli appuntamenti già confermati a poche settimane dal più atteso dei countdown.

I concerti di Capodanno 2023: tutti i cantanti

Partiamo da Torino. Nella metropoli piemontese, che nel 2022 che verrà ha ospitato uno degli eventi musicali dell’anno, l’Eurovision Song Contest, in piazza Castello si esibiranno alcuni grandissimi artisti, locali e non: si va dalla rapper Beba al collega Willie Peyote, passando per Subsonica, Eugenio in Via di Gioia e Ginevra.

Samuel dei Subsonica

Grandi nomi tra presente e passato a Genova. In piazza de Ferrari, saliranno sul palco i Gemelli DiVersi, la voce straordinaria di Anna Tatangelo e una leggenda della musica italiana, ancora pronta a emozionare una volta in più i suoi fan: Patty Pravo.

Diversi gli appuntamenti in Lombardia. In attesa di scoprire i protagonisti del concerto in piazza, a Milano sappiamo che la notte di San Silvestro sarà animata al Teatro Arcimboldi da Edoardo Bennato. A Mantova in piazza Sordello potremo ascoltare Mannarino, mentre a Brescia in Piazza Loggia ci sarà Paolo Belli con la sua Big Band.

Paolo Belli

Chi vorrà ascoltare Elisa nella sera di Capodanno dovrà invece recarsi a Jesolo, al Palazzo del Turismo, dove è attesa proprio la straordinaria cantante di Monfalcone. Per i fan di Amici, l’appuntamento è invece con Niveo a Verona, in piazza Bra.

Se in Umbria l’attesa è per il cast de L’anno che verrà di Rai 1, che si svolgerà a Perugia, chi vorrà festeggiare il Capodanno in musica a Roma, potrà andare a vivere l’evento dal vivo ai Fori Imperiali, in attesa di scoprire il cast. Anche a Napoli dovrebbe esserci un concertone, con cast ancora da annunciare, mentre in Puglia già sappiamo che si potrà vivere in piazza Libertà a Bari un grande evento con Boomdabash, La Rappresentante di Lista e Rkomi.

Rkomi

Leggi anche -> Chi è Rkomi, il rapper di Calvairate protagonista a Sanremo e giudice di X Factor

E arriviamo alle isole. Se la Sicilia chiama con Max Gazzè in piazza Duomo a Catania, la Sardegna risponde davvero alla grande. A Cagliari, in via Roma/largo Carlo Felice, ci sarà Blanco. Ad Alghero, in piazzale della Pace, toccherà a Max Pezzali. A Olbia grande attesa al Molo Brin per l’evento dal vivo di Emma, mentre a Oristano, in piazza Eleonora, ci sarà Emis Killa. A chiudere, in piazza Sella a Iglesias, spazio per un altro rapper, Shade.

Di seguito il video di Allora ciao: