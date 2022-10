Francesca Michielin in concerto al Mosso e nei teatri: tutte le date

Francesca Michielin torna in concerto con una serie di incontri speciali al Mosso di Milano prima del tour 2023.

Francesca Michielin non ha ancora appeso il microfono al chiodo. Ci mancherebbe altro. Nonostante le soddisfazioni che si sta togliendo in questa nuova avventura alla conduzione di X Factor, il talent che l’ha lanciata, l’artista di Bassano continua a essere una delle principali cantautrici italiane di questo periodo, ed è pronta a riabbracciare il proprio pubblico con una serie di appuntamenti dal vivo che vanno ad anticipare il vero e proprio tour che la vedrà protagonista sui principali palchi indoor d’Italia nel prossimo inverno. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questi nuovi live della cantante di Occhi grandi grandi.

Francesca Michielin dal vivo al Mosso di Milano

Un antipasto speciale del suo nuovo tour, o forse solo un grande regalo per tutti i suoi fan. Francesca Michielin ha deciso di concedersi nelle prossime settimane una serie di appuntamenti davvero speciali. A partire dal 29 ottobre sarà protagonista di una rassegna denominata Suono di sabato al Mosso, sei incontri musicali decisamente originali.

Francesca Michielin

La cantante si esibirà infatti in via Angelo Mosso 3 in una serie di incontri molto speciali con gli amici più cari, tra jam session, improvvisazioni, sorprese e tutto in un’esperienza diversa dal solito, senza una scaletta, senza uno schema da seguire. Spazio solo al divertimento, all’energia, all’ispirazione. L’appuntamento è per sei sabati consecutivi, dal 29 ottobre al 3 dicembre 2022 a partire dalle ore 20.30.

Francesca Michielin in concerto nel 2023

Intanto, a dieci anni dalla vittoria di X Factor, la cantante e conduttrice si sta preparando a festeggiare con un grande ritorno dal vivo in giro per l’Italia per un tour ribattezzato bonsoir! – Michielin10 a teatro. Una serie di appuntamenti meno intimi, ma di certo non meno eleganti, in alcune delle più belle location italiane.

Di seguito il calendario:

– 25 febbraio 2023 all’Auditorium Concordia di Pordenone

– 26 febbraio all’Auditorium Santa Chiara di Trento

– 1° marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 7 marzo al Teatro Puccini di Firenze

– 11 marzo al Teatro Dell’Aquila di Fermo

– 18 marzo al Teatro Sociale di Mantova

– 20 marzo al Teatro Lirico di Milano

– 23 marzo al Teatro Colosseo di Torino

– 31 marzo al Teatro Politeama Greco di Lecce

– 5 aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna

– 13 aprile al Teatro al Massimo di Palermo

– 14 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania

I biglietti per i concerti al Mosso o nei teatri di Francesca sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.