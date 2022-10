Giorgia, Normale: video e significato

Giorgia, Normale: il significato del testo della nuova canzone della cantante romana, accompagnata da un video di Rocco Papaleo.

Finalmente Giorgia rompe il silenzio. A diversi anni di distanza da Pop Heart, il suo ultimo album in studio fin qui, un disco di sole cover, la cantante romana sta per tornare con un nuovo singolo. S’intitola Normale ed è stato annunciato dalla stessa artista con un video pubblicato sui social. Nella clip l’artista parla con i fan del significato della parola normale, oggi forse modificato rispetto al passato. Scopriamo insieme qual è il significato del testo di questo nuovo brano.

Giorgia riparte da Normale

Non conosciamo ancora la data di uscita del nuovo singolo, ma dovrebbe arrivare in rotazione radiofonica a novembre. Ad accompagnarlo potrebbe esserci anche un video con protagonista, come regista o come attore, un grande amico come Rocco Papaleo.

Giorgia

In attesa di poterci fornire ulteriori dettagli su questa canzone, l’artista ha voluto parlare di normalità in due video che sembrano anticipare il senso della sua nuova canzone: “A me la parola ‘Normale’ ha sempre fatto un po’ paura, forse è un fatto generazionale perché mentre io crescevo essere normale era considerato essere banale, bisognava essere originali a tutti i costi“.

Il significato di Normale

Se il primo video pubblicato dalla cantante romana si chiude con Rocco Papaleo, con cui Giorgia sembra parlare del video ufficiale, nel secondo, pubblicato sempre dalla cantante sui social, si indaga ancora sul concetto di normalità: “Vivo in un quartiere storico e popolare di Roma e parlando con le persone mi sembra di capire che tutti, più o meno, cercano la normalità e la identificano con un lavoro, con un affetto, con un momento di pace, di libertà. Ma quanto queste cose sono normali, oggi?“.

A chiudere la clip è stato per Rocco Papaleo, che con una sola frase sintetizza forse quello che sarà il significato della nuova canzone: “Io non mi sento normale, purtroppo. O per fortuna“.

Di seguito una delle clip di Giorgia: