Max Pezzali, concerto al Circo Massimo nel 2023: gli ospiti

Il Circo Max è lo spettacolo estivo del 2023 di Max Pezzali al Circo Massimo: gli ospiti del concerto evento.

La grande festa dell’estate 2023 si svolge al Circo Massimo e si chiama Il Circo Max. Il festeggiato? Max Pezzali, con i suoi trenta anni di straordinaria carriera. Il celebre artista italiano, dopo aver dominato la stagione live italiana 2022/2023 con oltre trenta date sold out nei palazzetti, e dopo il successo della doppia data allo stadio di San Siro dello scorso luglio, torna sul palco per celebrare i suoi trent’anni di carriera con una festa straordinaria che si preannuncia un grande successo. Una festa che lo vedrà protagonista con tantissimi ospiti d’onore.

La festa di Max Pezzali al Circo Massimo

Pezzali ha conquistato con la sua musica il pubblico di tutte le età ed è adorato da tantissimi appassionati di musica in Italia. Il suo prossimo evento musicale, l’unico open air di questa estate, si terrà per la prima volta al leggendario Circo Massimo di Roma il 2 settembre 2023, prodotto da Vivo Concerti.

Max Pezzali (ph. Prandoni)

Max Pezzali si esibirà per la prima volta in un luogo prestigioso, segnando un giorno speciale per l’artista e il suo legame con la città. Durante il suo tour Sold Out nei Palasport, le folle di tutto il paese hanno cantato quelle che sono diventate gli inni per la colonna sonora di più generazioni. Nel suo nuovo show l’artista proporrà sia i suoi classici che nuove canzoni di altri grandi artisti italiani e amici di Max, protagonisti con lui sul palco. E l’evento prevede anche un set speciale dei Deejay Time, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso che porteranno in consolle il loro unico e inimitabile spettacolo di musica dance.

Gli ospiti di Max Pezzali al Circo Massimo

Saranno moltissimi gli artisti che saliranno sul palco con il cantautore pavese per celebrare una carriera lunga trent’anni e che non vuole fermarsi qui. Alcuni sono i suoi amici di sempre, altri sono invece dei giovani cresciuto con le sue grandi hit. Non mancheranno Paola & Chiara, lanciate proprio come coriste durante gli anni d’oro degli 883, e ci saranno gli Articolo 31 di J-Ax, da anni un grande amico di Pezzali.

Ma ci sarà spazio anche per Colapesce e Dimartino, tra i cantautori più brillanti della loro generazione, un big del rap alternativo come Dargen D’Amico, due idoli dei giovani come Lazza e Sangiovanni, e altri che ancora devono essere annunciati. Insomma, il cast è già molto interessante. Non resta che aspettare per scoprire quali altre sorprese ha in serbo Pezzali al Circo Max. Biglietti in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.