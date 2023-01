la line up completa del festival

Coachella 2023: gli artisti e i cantanti che formano la line-up di uno dei festival più importanti dell’anno, stavolta davvero storico.

Il Coachella 2023 non sarà un festival qualunque. Quest’anno la line-up creata dagli organizzatori ha qualcosa di davvero storico, destinato a trasformare quest’edizione in quella che maggiormente imprimerà il proprio segno sullo sviluppo dell’industria musicale. Una cosa del genere, infatti, non si era mai vista, almeno nel festival che si tiene ogni anno all’Empire Polo Club di Indio, in California, per due fine settimana consecutivi. Scopriamo insieme cosa rende così peculiare questa edizione del 2023.

Perché il Coachella 2023 sarà storico?

A rendere questa edizione di straordinaria importanza per la storia del festival californiano e della musica americana più in generale è l’assoluta assenza tra gli headliner di artisti bianchi. Per la prima volta, al Coachella domineranno gli artisti appartenenti a un’etnia che non è la più comune in assoluto negli Stati Uniti.

Concerto

In particolare, ci sarà spazio per Frank Ocean, che suonerà per la prima volta proprio nel festival di Indio dopo sei anni di pausa, per le Blackpink, prime artiste coreane a diventare headliner del Coachella, e per Bad Bunny, a sua volta primo artista di origine latina a ricoprire questo importante ruolo. Tre nomi importanti, che saranno raggiunti nel corso dei due weekend (dal 14 al 16 aprile e dal 21 al 23 aprile) da tantissimi altri grandi nomi provenienti da tutto il mondo.

I cantanti nel tabellone del Coachella

Se i tre headliner hanno già creato dibattito tra gli appassionati di musica, nel cartellone del festival ci sarà spazio anche per altri grandi artisti come Gorillaz, Björk, Rosalía, Blondie, Pusha T, Charli XCX, e ancora Underworld, Wet Leg, Calvin Harris, Burna Boy, Labrinth, The Kid Laroi, Phoebe Bridgers e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda i biglietti per poter assistere al festival più glamour, alternativo e appassionante della primavera californiana, la vendita sarà aperta dal 13 gennaio. Ogni informazione è già disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.

Di seguito il post con il tabellone completo con tutti gli artisti: