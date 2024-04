Filma il suo abbandono, devastato dalla situazione sceglie di salvarlo adottandolo

Un uomo filma il suo abbandono, gesto crudele che non riesce ad accettare, ed ecco che cosa decide di fare per quella povera creatura.

Una piaga diffusa in tutto il mondo è l’abbandono dei cani. Sembra impossibile per chi, come noi, li ama profondamente e vive con loro. Eppure, c’è chi non ha rimorsi di coscienza e si libera di loro come se non fossero esseri viventi. È quello che è successo, ad esempio, poco tempo fa in un video testimonianza che è stato pubblicato sui social. L’uomo ha filmato l’atto crudele dalla finestra di casa sua, ma non è stato solamente il testimone. Ecco che cosa è accaduto.

Filma il suo abbandono, poi lo adotta: la bellissima storia

Un uomo si è ritrovato una sera ad osservare la città dalla finestra del suo appartamento. Non si aspettava di vedere quello che effettivamente stava accadendo davanti ai suoi occhi: l’abbandono di un cane. C’era una macchina che l’ha lasciato lì sulla strada e poi se ne è andata come se nulla fosse.

Oltre all’atto crudele in sé, è stato ancora più straziante vedere come il cucciolo abbandonato cercava di raggiungere a tutti i costi chi lo aveva lasciato lì perché fino a poco prima era sicuramente visto da lui come una famiglia.

L’uomo che ha ripreso la scena con il suo smartphone non è rimasto con le mani in mano, ma è sceso immediatamente in strada per mettere al sicuro il cucciolo. Infatti, poteva essere investito da qualche altra automobile.

Lo ha preso in braccio e lo ha portato in casa. Ad attenderlo c’era un altro cane, quello dell’uomo, un husky per la precisione. Anche il cane sembrava aver compreso la situazione, anche perché il piccolo pelosetto preso dalla strada era tutto sporco, triste e tremante di paura.

Tuttavia, è bastato poco. Qualche gesto gentile, un po’ di acqua e crocchette. Inoltre, l’husky lo ha accolto come se fosse il suo cucciolo e questo ha aiutato il piccolino a rilassarsi e a non avere più paura di loro.

Il video (che potete vedere cliccando qui) è diventato virale in pochissimo tempo e milioni di persone si sono congratulate con l’uomo che non ha esitato un solo secondo ad andare a prendere il cane abbandonato.

Da un gesto di crudeltà, questa volta è nato qualcosa di bello, una nuova famiglia con un pelosetto in più che ha una seconda possibilità per vivere felice e amato come dovrebbe essere.