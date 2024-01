Fermare l’aggressività del cane verso il gatto non è impossibile come si pensa, questo è il sistema degli addestratori!

Cane e gatto possono andare d’accordo, ma se questo non accade la pace può essere raggiunta con la giusta strategia

Non è un caso che tra gli animali considerati tra loro più litigiosi il cane ed il gatto siano l’icona più classica, anche se non sempre tra questi due animali i rapporti sono tesi ed anzi, molte volte è facile che le due parti stringabo amicizie sincere e profonde. Non in tutte le case in cui sono presenti cani e gatti regna però la serenità, un fattore che può mettere a dura prova la convivenza ed anche i nervi dei padroni, ma la buona notizia è che mitigare i litigi non è poi così impossibile. L’aiuto di un addestratore in questo caso può fare molto, ma non sempre ci è bisogno di lui, anche con un po’ di dedizione personale si possono ottenere enormi risultati basta toccare i punti giusti e capire cos’è che da davvero fastidio al cane riguardo i comportamenti del gatto.

Niente punizioni, per mitigare i litigi tra cane e gatto la via è quella della conoscenza

Non tutti i cani sono così infastiditi dal gatto ed anzi, questo animale in sé stesso non è visto per forza come una minaccia da inseguire e mordere dal cane, sono più che altro i comportamenti tipici dei felini che in molti cani scatenano una risposta del tutto istintiva. I cani sono infatti dei predatori ed in quanto tali il loro istinto è sollecitato da animali più piccoli che si muovono di scatto o che scappano fulminei, un gatto tranquillo e pacioso e non impaurito dai cani, infatti, difficilmente attirerà la loro attenzione.

Abituare cane e gatto alla convivenza fin da piccoli è dunque il mezzo migliore per far sì che entrambi possano tollerare la presenza dell’altro senza percepire minacce e quindi non scatenando quella risposta istintiva che li porterebbe ad inseguirsi. Nel caso in cui cane e gatto si debbano conoscere in età adulta potrebbe però esserci qualche problema, risolvibile abituando le due parti in maniera graduale.

Un buon inizio è quello di non creare spazi condivisi e conflitti tra i due, ma nel separarli potrebbe essere utile utilizzare una barriera che non celi la visuale di uno e dell’altro, in questo modo si può valutare sia la risposta del cane ed allo stesso tempo abituare il gatto a non aver paura e scappare. Anche la gestione generale del cane può essere fondamentale, un cane che fa poca attività fisica e che ha pochi stimoli in casa può essere stressato e sfogare questo stress proprio sul gatto. Portare l’animale a stancarsi tramite lunghe passeggiate ed attività fuori casa può quindi divenire particolarmente importante nel periodo in cui dobbiamo fare abituare questo al gatto visto che un cane stanco sarà meno stimolato dal perdere ulteriori energie dietro al micio di casa.

Anche agire in modo preventivo è importante, così come succede tra umani, infatti, spesso la prima impressioni è quella più difficile da superare, accelerare la conoscenza del cane e del gatto potrebbe portare una delle parti ad agire in modo spropositato, scaturendo un’antipatia che sarà poi davvero più difficile da cancellare. Prima di vedere la reazione delle parti dovremmo attendere a lungo, almeno affinché non iniziamo a notare che la presenza di uno e dell’altro non viene nemmeno presa in considerazione.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Anche arrivati a questo punto è però opportuno avere un occhio di riguardo e non lasciare mai gli animali da soli tra loro fin quando non si ha la certezza assoluta della loro pacifica convivenza.

Il metodo utilizzato dagli addestratori per far sì che il cane non consideri il gatto una preda da inseguire è generalmente quello della distrazione, tenendo il cane al guinzaglio potremmo premiarlo con dei bocconcini solo quando notiamo che la presenza del gatto non è considerata, quando il cane si mostra calmo e senza atteggiamenti che possano fare pensare ad un imminente attacco come quello di mantenere lo sguardo fisso sul gatto, la coda alzata o i nervi tesi.

Tramite il rinforzo positivo e tanta pazienza anche il cane meno avvezzo può arrivare a tollerare il gatto, nei casi più difficili chiedere però aiuto ad un addestratore può fare la differenza nel raggiungimento della pace sperata in casa e, perché no, conquistando anche più della semplice tolleranza tra il cane ed il micio di casa