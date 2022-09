Fabio Macellari cambia vita: “Guadagnavo miliardi, ora faccio il muratore”

In occasione di un’intervista, Fabio Macellari racconta la sua nuova vita, ecco tutti i dettagli

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Fabio Macellari per essere stato un celebre calciatore dell’Inter, Cagliari e Bologna. In occasione di un’intervista, l’uomo ha raccontato la sua nuova vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fabio Macellari, 48 anni, è un ex calciatore dell’Inter, Cagliari e Bologna. La sua carriera nel mondo del calcio è iniziata a Lecce dove in tre anni è passato dalla serie C alla seria A. La svolta è avvenuta con la chiamata dell’Inter di Ronaldo fino a quando è stato ceduto al Bologna.

Tuttavia, è proprio nella città di Milano che Fabio inzia ad avere problemi con la droga. A raccontarlo è stato lui stesso in occasione di un’intervista:

Uscivo con gli amici, facevo nottata, rientravo al mattino arrivando tardi agli allenamenti. Passare alla droga è stato un attimo. E penso di aver avuto anche la malattia del sesso. La droga ti trasforma, ti fa vivere una vita che non è la tua. Mi ha tolto tutto: la Serie A, la Nazionale, la possibilità di giocare un Mondiale. Lippi, che nel frattempo era diventato commissario tecnico, mi avrebbe sicuramente tenuto in considerazione

Dopo aver cambiato numerose squadre di serie C e di Eccellenza, Fabio ha optato per il ritiro nell’anno 2015:

Quando smetti di giocare i soldi finiscono pur cercando di mantenere quello stile di vita. Poi ho fatto uso di droga e la droga porta a questo. Purtroppo ci ho sbattuto la testa ma ho avuto il sostegno della mia famiglia

Adesso Fabio ha una nuova vita. Separato con Claudia Montichiara, ex finalista di Miss Italia, l’uomo vive con il figlio Matteo nato nell’anno 2006. Adesso lavora come panettiere e taglialegna, cura l’orto e fa anche il muratore con un’impresa edile che sta ricostruendo Amatrice dopo il terremoto del 2016.