Erfo, ricavi salgono a 3,4 milioni di euro nel primo semestre

– Laboratorio Farmaceutico Erfo, società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi consolidati pari a circa 3,38 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto ai 2,79 milioni di euro al 30 giugno 2022. Il numero di centri a marchio Diètnatural attivi al 30 giugno 2023 è 119, di cui 11 diretti, oltre al centro pilota in Spagna che fino al 30 giugno ha avuto esclusivamente la funzione di esplorare nuove opportunità di sviluppo nel territorio. Il numero di centri in Francia a marchio Bodysano al 30 giugno 2023 è di 26 a cui si aggiunge un centro diretto in Belgio.

L’EBITDA generato dalla società è pari a circa 1,03 milioni di euro. L’EBITDA adjusted è di circa 1,02 milioni di euro in linea rispetto al 2022 e pari al 30% dei ricavi.

“I primi sei mesi dell’anno mostrano i primi risultati di un lavoro di squadra focalizzato su due punti cardine: internazionalizzazione e digitalizzazione, in linea con quanto annunciato in fase di IPO – ha commentato il CEO Alessandro Cutè – Abbiamo mantenuto un’ottima marginalità e generato cassa, nonostante il notevole incremento di costi fissi legati al rafforzamento della struttura manageriale, derivanti dallo status di quotata. La soddisfazione è duplice se pensiamo che questo risultato deriva anche dallo sviluppo della Medical Division + 130% di ricavi YoY e dal contributo di Erfo France, progetti in cui abbiamo creduto fortemente”.

La PFN adjusted è cash positive e pari a circa 1,54 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 in cui era pari rispettivamente a circa 1,00 e 0,98 milioni di euro. Il dato evidenzia ancora una volta la capacità della società di generare cassa. L’aggiustamento della PFN è dato da titoli/polizze immediatamente liquidabili per circa 0,44 milioni di euro.