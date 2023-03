Emma Marrone “nella coppia fa l’uomo, non è etero” – la sua risposta

Emma Marrone nella giornata di oggi ha intercettato una conversazione su Twitter fra una serie di utenti che ironizzavano sul suo orientamento sessuale fra insulti, offese sessiste e volgarità di ogni tipo. Molti tweet sono stati ovviamente rimossi, anche se online alcuni screenshot circolano tutt’ora.

Fra loro c’è un certo Massimo che parlando con un altro profilo ha scritto: “E comunque nella coppia lei [Emma, ndr] fa l’uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno“. La cantante – dopo aver letto tutti i tweet – ha così risposto “Mai viste tante persone inutili e ignoranti sotto lo stesso post. Fate schifo abbastanza. E pure pena. Ciao idioti“.

Ottenendo a sua volta un’altra risposta da parte di Massimo: “Io ho solo commentato una notizia pubblicata nel web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità. E non mi prendo la responsabilità dei commenti al seguito. Se dire che non sei etero ti offende, ti chiedo scusa, ma non pensavo fosse così!“.

Emma Marrone risponde agli insulti sessisti

Oltre l’orientamento sessuale, Emma Marrone è stata insultata anche come donna perché in svariate interviste ha confessato che le piacerebbe diventare mamma anche qualora non trovasse l’uomo giusto. “Non siamo libere di gestire il nostro corpo” ha denunciato l’artista salentina lo scorso novembre. “e questa è una violenza“.

“Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto”.

A tal proposito – sempre su Twitter – si è beccata della poco di buono per questo motivo. “Sta z0ccola li ha girati e rigirati tutti e poi voleva un bambino, come comprare un oggetto nuovo“. E anche in questo caso la risposta di Emma Marrone non è tardata ad arrivare.

La gente sta male.