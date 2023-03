Micol attaccata da Antonella: “Edoardo ti ha tolto il segui! Io Ferrari tu Panda”

Dopo essere stata eliminata dal GF Vip Antonella Fiordelisi è tornata sulla passerella rossa per un faccia a faccia con Micol Incorvaia. L’ex di Francesco Chiofalo ha lanciato una serie di frecciatine piuttosto imbarazzanti per provocare la gieffina rimasta in gioco.

“Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa. Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose. E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra. Io ho sempre giocato singolarmente.

Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella. Perché lui ha sempre litigato con me per difendere voi. Dopo cosa si ritrova? Gli amici che sparlano della fidanzata. Tu non sei invidiosa, ma gelosa. La tua storia con il mio Edoardo non ti è andata bene perché tu non gli piacevi abbastanza. Forse questa cosa l’hai risentita su di me. Come ha detto Tavassi, adesso il mio Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo può avere la sua Panda. Ciao Panda!”