Ex concorrente del GFVip arriva a Uomini e Donne su richiesta di Maria

Uomini e Donne non è solo tronisti, corteggiatori e nonnetti in cerca della dolce metà, ma è anche Tina Cipollari. E Maria De Filippi questo lo sa benissimo. Per questo motivo ha deciso di chiamare in trasmissione Giucas Casella che nelle scorse settimane ha rilasciato un’intervista in cui afferma di aver avuto una storia proprio con l’opinionista. L’ex concorrente del GFVip fra le pagine del settimanale Nuovo ha infatti detto:

“Tra me e Tina Cipollari è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

Un’intervista che Maria De Filippi ha già mostrato a Tina Cipollari chiedendole spiegazioni, ma lei si è limitata a dire di non ricordarsi. “Io non me lo ricordo. Lo direi, ma non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive. A Cefalù però ci siamo stati, questo sì è vero. È sempre stata un’amicizia affettuosa la nostra”.

Tina Cipollari e Giucas Casella, Maria De Filippi chiede spiegazioni sul loro presunto flirt https://t.co/XBpr0fZ5Tr #UominieDonne — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 24, 2024

Ex concorrente del GFVip arriva a U&D su richiesta di Maria De Filippi

E ora l’ex gieffino è pronto a sbarcare negli Studi Elios. In base a quanto anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Giucas Casella sarebbe intervenuto nella registrazione di ieri pomeriggio per parlare del flirt con Tina Cipollari.

Non vedo l’ora di vedere l’incontro fra i due.