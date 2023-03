Fabrizio Corona svela dei retroscena su Antonella Fiordelisi

Negli anni Antonella Fiordelisi ha avuto ottimi rapporti con Fabrizio Corona e anche con il figlio Carlos. Sui settimanali si era addirittura parlato di un flirt tra l’ex di Francesco Chiofalo e Carlos Maria…



Antonella ha anche tirato in ballo Corona al GF Vip dopo una brutta lite con Daniele Dal Moro: “Ma poi ti dico una cosa. Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano a Daniele, fidati. Uno è F.C. No tu non sai che combinava se quello mi rispondeva così. Stavamo tipo ad una rissa. Perché a volte servono quelli un po’ così“. E adesso che è stata eliminata dal reality l’ex gieffina è tornata a trovare l’amico di sempre.

Fabrizio Corona e il retroscena su Antonella Fiordelisi e la sua famiglia: “I rapporti sono molto freddi”.

Sul suo canale Telegram l’ex re dei paparazzi ha pubblicato un post su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Stando a quanto riporta Fabrizio, Antonella non avrebbe preso benissimo alcune dichiarazioni dei suoi genitori e per questo i rapporti sarebbero ‘freddi’.

“Antonella Fiordelisi, appena uscita dal GF, è subito venuta a convivere a Milano, in corso Como col suo fidanzato Eduardo Donnamaria. Vi do subito 2 scoop. Rapporti molto freddi con la famiglia, perché non ha condiviso le loro dichiarazioni sul bullismo e l’utilizzo del suo profilo social. Antonella è molto arrabbiata con la madre. Tantissime offerte per la coppia, che è l’unica che ha un futuro lavorativo perchè gli altri concorrenti una volta usciti saranno tutti dimenticati perchè sono il nulla cosmico. Pensavo fosse ingrassata, ma come dico nel video invece è in grandissima forma”.

E in effetti la Fiordelisi non ha tutti i torti, certe dichiarazioni in cui è stato tirato in ballo anche il bullismo sono state esagerate. Così come sbagliato – secondo me – è stato l’appello ai fan a non votare l’ex vippona (che sarebbe arrivata agilmente in finale).