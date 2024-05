Elodie torna con un nuovo singolo: “Black Nirvana”

Elodie ha annunciato che venerdì 31 maggio uscirà il suo nuovo, attesissimo singolo intitolato “Black Nirvana”.

Elodie, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, è pronta a tornare sotto i riflettori con un nuovo singolo che promette di riscuotere grande successo. Dopo il lancio dell’ultimo brano “A fari spenti”, avvenuto lo scorso settembre, la cantante ha fatto sapere ai suoi fan che il nuovo singolo, intitolato “Black Nirvana“, verrà rilasciato venerdì 31 maggio. Questa nuova uscita segna l’inizio di una fase molto attesa nel percorso artistico di Elodie.

“Black Nirvana”: un ritorno atteso

“Black Nirvana” rappresenta non solo il ritorno di Elodie, ma anche l’apertura verso un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo il successo dei suoi ultimi lavori, “Ok. Respira” e il clubtape “Red Light“, entrambi pubblicati nel 2023, la cantante non si è fermata, continuando a lavorare a nuova musica. Il suo tour, “Elodie Show 2023“, ha riscosso grande successo, confermando la sua capacità di coinvolgere il pubblico anche dal vivo.

Per la realizzazione di “Black Nirvana”, Elodie ha collaborato con Jacopo Ettorre, Federica Abbate e ITACA, contribuendo personalmente alla scrittura del brano. La copertina del singolo mostra Elodie, fotografata da Michele Milani, in un suggestivo scenario tra le dune di sabbia. Tale sfondo dovrebbe fare da cornice anche al videoclip ufficiale, la cui uscita è prevista per lo stesso giorno del singolo.

Nonostante l’attenzione sia tutta per il lancio del nuovo singolo, non sono mancati nei giorni scorsi alcuni indizi e misteri riguardanti il futuro di Elodie. Sui social sono circolate foto di due cartelloni pubblicitari che lasciano presagire grandi eventi: uno annuncia un concerto di Elodie allo stadio San Siro di Milano nel 2025, l’altro allo stadio Maradona di Napoli. Per ora, non c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte della cantante riguardo a queste apparizioni.

Un appuntamento imperdibile

Elodie riceve il David di Donatello

In attesa di scoprire di più sui suoi futuri progetti, Elodie si prepara a essere una delle protagoniste di “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” a Napoli. L’evento si terrà il 27 giugno in Piazza del Plebiscito, inserito nel contesto più ampio del progetto “Napoli Città della Musica – Live Festival 2024”. Questa partecipazione riconferma il legame tra Elodie e il suo pubblico, oltre alla sua volontà di portare sempre nuova musica e nuove emozioni a chi la segue con affetto.