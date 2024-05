Tommaso Paradiso ha annunciato il suo primo album live

Tommaso Paradiso ha annunciato l’uscita di “Tommaso Paradiso In Concerto“, il primo album live della sua carriera.

Tommaso Paradiso, noto per essere stata la voce leader dei Thegiornalisti, ha annunciato l’uscita del suo primo album live dal titolo “Tommaso Paradiso In Concerto“. L’uscita è prevista per il 28 giugno: l’album sarà disponibile tanto in formato digitale quanto in doppio vinile.

Questo evento non solo serve a ravvivare l’attesa dei fan per il “Tommy Summer Tour 2024”, ma rappresenta anche un’importante tappa nella carriera solista dell’artista.

Tommaso Paradiso: il primo album live

Gli appassionati di Paradiso hanno già la possibilità di effettuare il pre-save e il pre-order dell’album attraverso piattaforme digitali. In aggiunta, per i collezionisti e i fan più accaniti, è prevista una versione autografata del vinile, acquistabile in esclusiva attraverso lo Shop Universal.

Il ritorno sulle scene live di Tommaso Paradiso è previsto per il 30 giugno con il “Tommy Summer Tour 2024“. L’artista non sarà solo sul palco: sarà affiancato da 11 elementi, ciascuno dei quali porta con sé una specifica expertise e contribuisce a creare quella che è stata definita una vera e propria esperienza live.

La tracklist completa

“Tommaso Paradiso In Concerto” si configura come un viaggio nell’ultimo anno di esibizioni live dell’artista, offrendo 19 tracce che immortalano l’energia e l’emozione dei concerti nei palazzetti del 2023. I fan potranno così rivivere o scoprire alcuni dei momenti più toccanti e vibranti dei live, con una tracklist che spazia da hit energiche a ballate pop, assicurando una varietà emotiva e stilistica.

Ecco tutti i brani del nuovo album:

Intro

Sensazione Stupenda

Viaggio Intorno Al Sole

Fine dell’Estate

Zero Stare Sereno

New York

Lyn

Lupin

Tra La Strada E Le Stelle

Sold Out

La Luna E La Gatta

Blu Ghiaccio Travolgente

Tutte Le Notti

I Nostri Anni

Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore

Non Avere Paura

Riccione

Felicità Puttana

Completamente