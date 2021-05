Elisa Isoardi è stata una grande protagonista de L’Isola dei Famosi 2021, forse il nome più forte di questo cast. In molti si sono chiesti come mai una conduttrice così nota abbia accettato di partecipare ad un reality e lei su Tv Sorrisi e Canzoni ha dato una risposta a questa domanda.

“Quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Volevo mostrare non agli altri, ma a me stessa, di cosa fossi capace […] Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile ndr.) abbiamo vinto la pasta ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”.