Ecofin, vogliamo rendere economia più green e digitale

– L’Ecofin dei ministri delle Finanze Ue ha rilanciato “l’ambizione di rendere le nostre economie più verdi e digitali, per spingere la nostra resilienza”.

E nella prima sessione del vertice informale a Santiago de Compostela, in Spagna “abbiamo discusso su due soluzioni concrete: primo l’agenda con America Latina e Caraibi che spingerà la crescita sostenibile la transizione equa e digitale”, ha riferito il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis alla conferenza stampa al termine della prima sessione dell’Ecofin. “Secondo – ha proseguito – abbiamo parlato della la riforma dell’architettura finanziaria globale”, sempre allo scopo di rafforzare resilienza e equita’.

Quanto alla riforma dell’architettura delle istituzioni finanziare globali “è stata discussa oggi dall’Ecofin, assieme alle iniziative per l’alleggerimento dei debiti dei Paesi in via di sviluppo, ha detto Dombrovskis spiegando come “dal punto di vista dell’Ue siamo aperti a discutere altre strade per assicurare che le istituzioni finanziarie multilaterali siano adatte ai loro compiti e anche alle transizioni green e digitale. Siamo pronti a discutere per fare i passi avanti”, ha detto.