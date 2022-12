Ecco come si combatte in Like a Dragon: Ishin

Sega e RGG Studio hanno presentato un nuovo trailer del titolo action-adventure Like a Dragon: Ishin!, che mostra l’arsenale e i nuovi stili di combattimento disponibili nel gioco. Lo spadaccino Sakamoto Ryoma dovrà sconfiggere i nemici affidandosi alla sua spada da samurai e alla pistola, servendosi di svariati stili di combattimento tra cui Scontro a fuoco, Danza folle, Lotta libera e altro. Like a Dragon: Ishin! verrà pubblicato il 21 febbraio 2023 su Xbox, PlayStation, Steam e Windows. I giocatori possono prenotare le versioni digitali di Like a Dragon: Ishin! e ricevere l’accesso anticipato al gioco il 17 febbraio 2023, oltre a garantirsi tre armi aggiuntive: Kijinmaru Kunishige, una spada scura dall’elsa bianca, Lucentezza sanguinante, una spada intrisa di sangue, Cannone delle Navi nere, un cannone recuperato dai vascelli occidentali. Like a Dragon: Ishin! si espande rispetto al suo predecessore del 2014, pubblicato esclusivamente in Giappone, con il supporto alla localizzazione, contenuti inediti e, grazie all’Unreal Engine 4, una grafica rimasterizzata e funzionalità avanzate per le piattaforme moderne.