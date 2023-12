"Ecco come rubiamo i vostri Rolex", la testimonianza esclusiva a Farwest su Rai3

“Ecco come rubiamo i vostri Rolex”. I segreti del racket degli orologi di lusso svelati grazie a una testimonianza esclusiva raccolta da Farwest, la trasmissione di inchieste giornalistiche di Rai Tre condotta da Salvo Sottile. Il servizio integrale andrà in onda domani, lunedì 4 dicembre, alle 21.20.

“C’è gente che lavora per noi nei locali che osserva le potenziali vittime e ci segnala il loro abbigliamento via messaggio. A quel punto sappiamo già chi seguire una volta che sono usciti dal locale. E i nostri ragazzi possono entrare in azione“, spiega la talpa, che svela retroscena e meccanismi dei furti e delle rapine messe a segno ogni notte. Una testimonianza diretta di chi tiene in mano le redini di questo sistema nella ‘Milano criminale’.