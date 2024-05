E’ mortale per il gatto! Questo oggetto è presente in moltissime case, probabilmente anche nella tua

Alle volte il pericolo è dietro l’angolo…di casa: la storia di Pocky, il gatto che aveva una pericolosissima abitudine e che stava rischiando la vita.

Forse non tutti i padroni sono davvero pronti ad accogliere in casa un amico a quattro zampe perché dimenticano di rendere la loro casa un luogo assolutamente sicuro per la loro incolumità. I felini poi sono molto curiosi e tendono a sperimentare e assaggiare tutto ciò che colpisce la loro attenzione: una delle storie più significative in tal senso è quella di Pocky, il gatto che aveva una pericolosa abitudine e che, inconsapevole sia lui sia il suo padrone, stava mettendo a rischio la sua vita.

La pericolosa abitudine di Pocky: non sembrava così rischiosa

Può capitare nel mondo dei social di imbattersi in video che hanno come protagonisti i nostri amici a quattro zampe impegnati in imprese strambe e spesso anche molto divertenti. E’ proprio quello che avrà pensato il padrone del gatto Pocky, quando ha visto il suo micio appassionarsi a un oggetto particolare in casa sua. Sappiamo quando i felini domestici possono essere curiosi e di certo una lampada di sale rosa himalayano non sarebbe mai passata ‘inosservata’.

Infatti è proprio questa sorgente di luce rosa ad attirare l’attenzione del nostro curioso felino che non si limita ad ammirarla o annusarla, ma addirittura inizia a leccarla. Di sicuro inconsapevole del rischio e divertito da quando il suo Pocky la trovasse gustosa, il padrone JJ che gestisce anche un profilo Tik Tok che ha come protagonisti i gatti (tra cui naturalmente il suo) pensa di farne un video.

E proprio mentre riprendeva il suo micio leccare la lampada, commentava divertito quanto questo suo gesto probabilmente gli facesse venire sete, tanto che in quei giorni Pocky era solito bere molto dalla sua personale ‘fontanina’ di acqua fresca domestica.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Perché il gatto lecca il naso del suo umano? I vari motivi

Pocky, il gatto con una pericolosissima abitudine: quando i social possono salvarti la vita

Se alcuni fruitori avranno iniziato a ridere e trovare molto divertente un micio che leccava una lampada di sale, per fortuna sono stati molti quelli che hanno sottolineato nei commenti al video la pericolosità del gesto del gatto. Quest’ultimo stava infatti mettendo a rischio la sua stessa vita ingoiando tutto quel sale: il rischio più frequente infatti in caso di assunzione di cibi salati è quello di ipertensione nel gatto e altri vari problemi al fegato.

@beaglebitez OMG 😳 #cat #cats #cattok #catsoftiktok #kitten #kittens #kittentok #salt #lick #pet #pets #pettok #petsoftiktok #nightlight #cute #fyp #viral #trend #trending #foryou #fypシ ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

La storia di Ppcky avrebbe potuto avere un finale ben diverso se gli utenti non avessero allarmato il suo padrone: proprio JJ li ha ringraziati e ha subito condotto il suo amato felino a visita dal veterinario di fiducia. Per fortuna non aveva ‘accumulato’ una quantità di sale tale da scatenare una insufficienza renale, ma di sicuro questa ‘lezione’ a lui e al suo padrone sarà stata molto utile.