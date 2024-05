è caduto e purtroppo è morto sul colpo

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 maggio, sulle strade del piccolo comune di San Giuseppe Vesuviano. Ad avere la peggio un 17enne, che nonostante i tentativi dei medici, è deceduto praticamente sul colpo.

Sull’accaduto come da prassi in questi casi, sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che sono presto arrivate sul posto. Al momento però, non risulterebbero esserci altri mezzi coinvolti nel sinistro.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 18 di mercoledì 19 maggio. Precisamente lungo via Croce Rossa, che si trova nel comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. In realtà il ragazzo, che aveva solamente 17 anni era originario di Terzigno e forse era diretto proprio alla sua abitazione.

Quando all’improvviso però, per cause che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto l’impensabile. Il ragazzo per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del suo mezzo a due ruote e sarebbe finito a terra. I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro ed hanno chiesto il tempestivo intervento degli agenti ed anche dei sanitari.

Il decesso straziante del 17enne, dopo la caduta fatale dal suo scooter

I medici sono presto arrivati sul posto e di conseguenza, hanno cercato di fare il possibile per riuscire a salvarlo. Tuttavia, alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo nella caduta, il 17enne è deceduto sul colpo e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Sull’accaduto al momento stanno lavorando le forze dell’ordine che vogliono capire cosa è successo. Per ora dai primi accertamenti del caso, non risulterebbero esserci altri mezzi coinvolti nel sinistro.

Il ragazzo che purtroppo ha perso la vita prematuramente, ad appena 17 anni era un grande appassionato di teatro. Voleva diventare attore ed infatti da tempo frequentava la scuola di teatro. La sua straziante scomparsa ha gettato dolore e sconforto nei cuori dei suoi cari, ma anche di quelli che lo conoscevano.