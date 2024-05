è caduta dal quinto piano di un palazzo

L’attrice Mamie Laverock è attualmente ricoverata in terapia intensiva dopo essere caduta dal quinto piano di un palazzo. L’incidente è avvenuto lo scorso 11 maggio, ma la notizia è pubblica soltanto da poche ore, dopo che la famiglia ha aperto una raccolta fondi per chiedere aiuto. Tanti attori e colleghi dell’attrice che hanno condiviso con lei il set della serie When Calls The Heart hanno aggiornato i loro profili social con messaggi di affetto e vicinanza.

Mamie Laverock, 19 anni, è stata trasportata in un ospedale di Winnipeg in Canada dopo essere caduta dal quinto piano di un palazzo. Le prime descrizioni dell’accaduto si possono leggere nella campagna GoFundMe creata dai suoi genitori, Rob e Nicole Compton.

Il 26 maggio, dopo due settimane in terapia intensiva, il trasferimento all’ospedale di Vancouver. Le ferite riportate in seguito alla caduta hanno richiesto numerosi interventi delicati e molto importanti. La famiglia dichiara:

Sui social leggiamo tanti messaggi di vicinanza per l’attrice nota per il suo ruolo nel quale veste i panni della studentessa infermieristica Rosaleen Sullivan. La sua compagna di set Mitchell Kummen ha scritto:

La frase: “Il mio cuore è spezzato, è un momento devastante per tutti”, scelta dai genitori per la campagna a supporto delle cure di cui la giovane attrice ha bisogno, è di Johannah Newmarch. Il resto del cast ha aggiornato i propri profili social per inviare un messaggio di affetto e vicinanza alla loro collega.

