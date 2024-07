tutti aspettano questa sera con ansia e hanno inviato il loro amore a Celine Dion

Oggi è un giorno molto importante per i sportivi di tutto il mondo, perché questa sera prenderanno il via i giochi olimpici di Parigi. È una data da ricordare anche per i tanti fan di Celine Dion, perché la cantante, assente dai palcoscenici da più di 4 anni, tornerà finalmente ad esibirsi davanti ad un pubblico, quello della cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Era l’8 dicembre del 2022 quando Celine Dion, una delle voci femminili più meravigliose della storia della musica, annunciava attraverso un toccante video pubblicato sui social di doversi allontanare dai palcoscenici e dalla sua amata musica. Lo faceva, spiegava, per motivi di salute che in realtà l’avevano costretta a fermarsi già 2 anni prima, nel 2020.

Nel tempo sono emersi sempre più dettagli a riguardo e si è scoperto che a fermare l’artista era una patologia neurologica rara, la sindrome della persona rigida, i cui sintomi sono tra l’altro spasmi, dolori muscolari e crampi che provocano rigidità e cadute.

Nella docuserie uscita su Prime Video lo scorso 25 giugno, Celine Dion oltre che ripercorrere la sua carriera ha raccontato a cuore aperto di quanto questo ostacolo abbia pesato su di lei. Del dolore non solo fisico, ma anche dell’essere costretta a stare lontana dalla musica e dalle persone che tanto amore le hanno sempre dimostrato.

Oggi, a quattro anno e mezzo dal suo ultimo concerto, la cantante tornerà finalmente ad esibirsi davanti ad un pubblico. Lo farà durante la cerimonia d’apertura dei giochi olimpici di Parigi, quando salirà sul palco e canterà uno dei suoi cavalli di battaglia, “L’hymne à l’amour” di Edith Piaf. È uno dei momenti più attesi della serata.

Celine è arrivata in Francia martedì da Los Angeles e alloggia nel Royal Monceau, l’hotel delle star che sorge a pochi metri dall’Eliseo. A confermare la sua presenza, una foto scattata nell’hotel parigino che ritrae l’artista canadese insieme alla première dame Brigitte Macron.