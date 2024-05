Chi erano Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, i tre finanzieri morti durante un esercitazione del soccorso alpino. Un bambino è rimasto senza papà

Chi erano i finanzieri morti durante un esercitazione in Valtellina? I loro nomi e le loro storie spezzate troppo presto

Lutto nella Guardia di Finanza: tre vite spezzate nello svolgimento del loro lavoro, tre storie finite improvvisamente, tre famiglie distrutte e un bimbo rimasto orfano. Tre giovani militari, Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli, sono deceduti in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 maggio, in Val Masino, in provincia di Sondrio.

Simone Giacomelli, finanziere, il più giovane dei tre, era nato a Sondrio nel 2001 e si era arruolato nel Corpo nel 2022. Prestava servizio presso la Stazione Sagf di Madesimo. Alessandro Pozzi, nato nel 1999 a Sondalo, si era arruolato nello stesso anno del collega e lavorava nella medesima stazione di soccorso alpino della guardia di finanza. Luca Piani, il più anziano a 33 anni, appuntato, era padre di un bambino di 3 anni ed era in servizio presso la Stazione Sagf di Sondrio dal 2013.

Secondo quanto emerso finora, i tre militari stavano svolgendo un’esercitazione in arrampicata nella località Val di Mello quando, per motivi ancora da chiarire, la sosta nel Precipizio degli Asteroidi ha ceduto e una delle due cordate è precipitata, trascinando con sé i tre giovani.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 e nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i tre militari erano già deceduti. I soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul luogo dell’accaduto è giunto anche il magistrato di turno della Procura di Sondrio, Piero Basilone, per avviare le indagini del caso.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il generale Andrea De Gennaro, ha espresso il suo “profondo cordoglio” alle famiglie dei tre militari, tutti giovani e pieni di vita.

La notizia della perdita di queste giovani vite ha scosso profondamente la comunità della Guardia di Finanza e ha lasciato un vuoto incolmabile nelle famiglie e nei colleghi dei tre militari.

Leggi anche: Precipita da 60 metri mentre stava mettendo in sicurezza una parete rocciosa: aveva solo 26 anni. Chi era la vittima