dopo la rivelazione è già finita!

Come in ogni edizione, anche quest’anno non sono di certo mancate le coppie ad Amici 23. Alcune continuano la loro storia d’amore mentre altre sono in fase di separazione. Tra queste una coppia che aveva da poco stretto un legame davvero speciale.

I ragazzi di Amici 23

Ecco chi sono i due diretti interessati.

Amici 23: le coppie più felici di sempre

Nel corso degli anni sono davvero tantissime le coppie che sono nate nello studio di Amici di Maria De Filippi. Negli anni ricordiamo infatti Emma Marrone e Stefano De Martino, Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario, Federica e Piccolo G, Giulia e Sangiovanni e molti altri ancora.

Mew e Matthew

Per alcune di queste coppie il percorso in due continua ancora mentre altre persone hanno deciso di dirsi addio in quanto i loro sentimenti sono cambiati. Queste coppie si sono formate anche nell’ultima edizione di Amici, ma non tutte hanno avuto vita facile.

Mew e Matthew stanno ancora insieme anche se hanno deciso di abbandonare il programma diversi mesi fa. Anche Petit e Marisol hanno importanti progetti di coppia e sono molto innamorati. Per quanto riguarda il flirt tra Sarah e Holy Francisco è ormai acqua passata e anche tra Gaia e Mida la loro relazione è solamente un lontano ricordo. Pare però che un’altra coppia sia scoppiata pochi mesi dopo la sua nascita.

Addio all’amata coppia: un fuoco di paglia che si è già spento

La coppia che potrebbe essere scoppiata prima del tempo sarebbe quella composta dalla ballerina Lucia e dal cantautore Ayle. I due sono apparsi molto vicini sia in casetta che una volta usciti dalla trasmissione. Hanno infatti postato diversi scatti insieme e in ognuno di questi apparivano felici e beati.

Lucia ed Ayle

Ayle e Lucia avevano partecipato insieme ad una puntata di Verissimo e avevano dichiarato di volersi molto bene, ma di non voler ancora parlare di una storia, bensì di un’amicizia speciale. Volevano quindi mettersi alla prova nella vita reale e non solo nella casetta di Amici.

Ora però le cose sembrano andare diversamente tra i due. Pare infatti che Ayle abbia smesso di seguire Lucia su Instagram e che abbia anche eliminato ogni foto nella quale comparivano insieme. Che cosa sarà mai successo tra di loro?