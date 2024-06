“Mi scuso tanto” Nuovo annuncio di Eleonora Giorgi sul tumore: la notizia preoccupa 

Eleonora Giorgi rivela a Myrta Merlino come si sente a seguito della malattia

Eleonora Giorgi è conosciuta per essere una grande attrice italiana. Qualche mese fa però la donna ha scoperto di essere stata colpita da un tumore al pancreas, motivo per cui ora dovrà nuovamente sottoporsi alla chemioterapia.

Ecco che cos’ha detto a tal proposito.

La malattia di Eleonora Giorgi

Tra le più grandi interpreti della recitazione italiana è impossibile non menzionare la bravissima Eleonora Giorgi. Nel corso della sua carriera la donna si è cimentata in ruoli diversi e in ognuno di questi ha saputo offrire il suo meglio al pubblico.

Qualche mese fa la donna ha dichiarato di essere stata colpita da un brutto male, un cancro al pancreas che l’ha visibilmente distrutta. Si è quindi sottoposta a tutte le cure del caso tra cui un intervento piuttosto delicato e le successive sedute di chemioterapia.

Questo calvario è iniziato nel novembre del 2023 e continua ad accompagnarla ancora oggi poiché si tratta di una malattia che richiede molto tempo per guarire. La donna si sarebbe dovuta recare a Pomeriggio 5 in qualità di ospite di Myrta Merlino, ma a seguito delle sue condizioni di salute ha dovuto declinare questo invito. Ha però deciso di collegarsi telefonicamente con la trasmissione di Canale 5 per dire due parole sulle sue condizioni di salute.

Le parole dell’attrice in merito alla sua patologia

Durante il collegamento, Eleonora Giorgi si è scusata con la conduttrice dichiarando come non sia riuscita a presentarsi in studio a causa dell’assenza di energie. Inutile dire che le sue parole abbiano suscitato una grande commozione, innescando un senso di solidarietà nel pubblico a casa. Eleonora Giorgi Cara Myrta, riesco a collegarmi solo al telefono. Grazie perché mi hai dato della tigre, ma io sono bombardata da cure molto serie che grazie a Dio esistono. Invece di un normale cammino post operatorio di chemio preventive (come mi immaginavo) è invece tutto più pesante, per questo non sono riuscita a venire da te. Però almeno la telefonata sì. Delle volte sto bene, riesco anche ad essere carina, ma purtroppo ieri è stata una nube.

Eleonora ha poi ringraziato la conduttrice di Pomeriggio 5 per la grande solidarietà espressa negli ultimi mesi. L’attrice, infine, ha voluto ringraziare anche tutti i suoi sostenitori che, grazie alla loro presenza, l’hanno fatta sentire meno sola.