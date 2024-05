“Torna lui” Amici, grande ritorno nel programma, lui è il prof più amato: il pubblico è felicissimo

Finalmente torna l’ex prof! Maria De Filippi potrebbe avere un asso nella manica con il ritorno di Garrison Rochelle. Il famoso ballerino e coreografo è stato professore della prima edizione di Amici quando ancora si chiamava Saranno Famosi. I fan sono impazziti all’annuncio di Garrison che ha dichiarato di essere diventato un attore e di voler lasciare l’insegnamento, dopo 18 anni. Con la sua solita ironia annuncia che potrebbe vedersi molto bene nel ruolo di giudice al serale del programma.

Durante la presentazione del libro Chiamatemi maestra di Alessandra Celentano, Garrison ha parlato dell’edizione appena terminata di Amici criticando Marisol e Dustin. Tuttavia, non ha escluso la possibilità di tornare come giudice e in tv insieme a Maria De Filippi.

“Mi sto realizzando al momento in un altro campo, a 71 anni mi sono reinventato”.

Il coreografo ha condiviso ricordi dei primi tempi di lavoro con la regina dei programmi Mediaset, sottolineando l’amicizia che li lega ancora oggi. Ha elogiato Maria per la sua empatia con il pubblico televisivo e ha ammesso di aver spesso cambiato idea grazie alle sue intuizioni. Ha ricordato anche la profonda stima che la show girl nutriva per il marito Maurizio Costanzo e le numerose telefonate che intercorrevano tra i due durante la giornata.

Garrison Rochelle, spumeggiante e ironico insegnante di danza, ha conquistato il cuore di molti fan con la sua personalità esuberante. Anche se ha lasciato il programma, il suo stile sopra le righe e la sua capacità di spronare gli allievi rimangono nell’immaginario collettivo. L’ex prof mantiene una profonda riservatezza sulla sula vita privata ma ha espresso più volte il desiderio di diventare padre.

Resta da vedere se Maria accetterà la candidatura di Garrison come giudice, ma sicuramente sarebbe un ritorno molto atteso dagli appassionati dello show. I due potrebbero finalmente tornare in tv insieme. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e possibili conferme su questa reunion che farebbe felici tantissimi fan del programma.

Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, che fine ha fatto Garrison Rachelle? Ecco cosa fa oggi