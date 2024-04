Donna al volante di un SUV sfonda il muro di una classe di scuola elementare: il bilancio dell’incidente

L’incidente avvenuto questa mattina intorno le 8:30 a Liverpool ha scosso la comunità locale e ha messo in luce la vulnerabilità delle nostre scuole e dei nostri bambini. Solo grazie a un miracolo, nessun bambino è rimasto ferito dopo che un suv ha sfondato il muro di una scuola elementare e ha fatto irruzione nella classe dell’asilo nido.

Le immagini del muro crollato e dei mattoni sparsi per il pavimento della Beacon Church of England Primary School sono molto forti e fanno riflettere sull’importanza di garantire la sicurezza negli edifici scolastici. È fondamentale che vengano effettuate valutazioni strutturali per evitare che eventi del genere possano accadere ancora in futuro.

Il personale della scuola è stato tempestivo nella reazione e sono riusciti ad evacuare tutti gli alunni in modo sicuro. Un ringraziamento va anche a polizia, vigili del fuoco e mezzi di soccorso che hanno creato immediatamente un cordolo di sicurezza per la loro rapida risposta e per aver garantito che nessun altro bambino fosse coinvolto nell’incidente in Heyworth Street, a Liverpool. Tutti i bambini sono stati mandati a casa per il resto della giornata.

A spokesperson for Beacon CE School confirmed to the ECHO: “We are shocked at today’s incident but relieved that no children were in the classroom at the time.” pic.twitter.com/2iyh9J5Qhr — Olivia Williams (@livs_wills) April 22, 2024

La classe che ha subito i danni maggiori è quella frequentata dai bambini di due anni e al momento dell’impatto era vuota fortunatamente. La donna alla guida del suv Mercedes è stata soccorsa e non ha riportato lesioni, solo qualche lieve ferita. L’istituto è stato svuotato per permetterne gli accertamenti del caso e valutare i danni. Speriamo che la situazione possa risolversi al più presto e che la scuola possa riaprire in sicurezza per i suoi studenti.

È importante che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire che i nostri bambini possano studiare in un ambiente sicuro e protetto.

