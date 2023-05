«Dipendenti al lavoro anche malati nei ristoranti? Sono tra le principali cause di epidemie»

Coloro che lavorano nei ristoranti anche quando sono malati sono tra i principali «diffusori» di malattie di origine alimentare. Sono le conclusioni di un nuovo studio dei Centers for Disease Control and Prevention (Usa), pubblicato nel Morbidity and Mortality Weekly Report. Il lavoro ha preso in considerazione 800 focolai di malattie di origine alimentare nei ristoranti statunitensi avvenuti tra il 2017 e il 2019, segnalati da 25 dipartimento sanitari statali e locali. I patogeni più comuni identificati sono stati il ​​norovirus in quasi la metà dei focolai (47%), seguito dalla salmonella (19%).

Due terzi delle epidemie di origine alimentare sono legate ai ristoranti

Il norovirus, spesso associato alle navi da crociera, è altamente contagioso e provoca vomito e diarrea circa due giorni dopo l’infezione. I batteri della salmonella causano malattie diarroiche che iniziano due o tre giorni dopo il contatto. La salmonella può anche causare crampi addominali, infezioni, brividi, nausea e vomito. I fattori contribuenti sono stati identificati in circa i due terzi delle epidemie di malattie di origine alimentare legate ai ristoranti. Tra questi, il 41% era correlato a lavoratori che maneggiavano e contaminavano alimenti mentre erano malati.

La salute dei lavoratori e dei consumatori è strettamente collegata

Mentre la maggior parte dei ristoranti intervistati per lo studio aveva politiche volte a impedire al personale malato di lavorare, meno della metà (44%) ha offerto un congedo per malattia retribuito. Gli autori dello studio affermano che l’estensione del congedo per malattia retribuito a più lavoratori della ristorazione potrebbe frenare la contaminazione degli alimenti salvaguardando il reddito dei lavoratori della ristorazione che in genere lavorano per salari orari bassi e mance. «Questo problema illustra molto chiaramente come la salute dei lavoratori e dei consumatori sia collegata», dice Sarah Sorscher, direttrice degli affari normativi presso il Center for Science in the Public Interest di Washington, DC. «Tutti ne traggono vantaggio quando i lavoratori malati possono restare a casa», ha aggiunto.

I cinque sintomi che chi lavora nei ristoranti dovrebbe sempre segnalare

Lo studio ha anche indicato le lacune di comunicazione tra ristoranti e lavoratori. Mentre la maggior parte dei ristoranti aveva politiche scritte che richiedevano al personale di informare i propri manager quando erano malati e sottolineava la necessità di segnalare alcuni sintomi, solo una minoranza (23%) specificava tutti e cinque i sintomi che dovrebbero tenere qualcuno a casa dal lavoro: vomito, diarrea, una ferita con pus, mal di gola con febbre o ittero. Solo il 16% dei ristoranti coinvolti in epidemie comunicava chiaramente e seguiva le quattro raccomandazioni chiave: avere una politica secondo cui il personale malato deve dire a un manager quando non si sente bene; invitare il personale a segnalare la malattia ogni volta che riporta uno dei cinque sintomi rischiosi; non permettere ai dipendenti di lavorare mentre sono malati; e comunicare ai lavoratori tutti e cinque i sintomi che dovrebbero non farli andare a lavoro.