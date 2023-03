Davide Donadei aggredito e derubato a Milano: il racconto shock sui social

Da poco tornato alla normalità dopo l’avventura in qualità di concorrente al Grande Fratello Vip, Davide Donadei è stato aggredito e derubato nella città di Milano. L’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social per raccontare quello che è successo nel dettaglio.

Paura e terrore per Davide Donadei. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip si trovava fuori un locale del capoluogo lombardo quando all’improvviso è rimasto coinvolto in uno spiacevole episodio.

Nel dettaglio, alcuni ragazzini hanno aggredito e poi derubato il ventisettenne. A rendere pubblico il racconto shock ci ha pensato lui stesso attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Ragazzi, a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro. Vi spiego brevemente. Non voglio fare queste storie per fare la vittima. Ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro. Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata. Oggi stavo parlando di questo piccolo inconveniente con Alessandro. Alla fine del racconto lui mi ha chiesto: “Ma avevi la collana d’oro?”. E io dico: “Sì!”. E poi ho realizzato: ragazzi, mi hanno fregato la collana d’oro. Però sono stati bravi. Vi dico che sono stati bravi.