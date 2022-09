Oasis, le canzoni migliori: da Live Forever a Stand by Me, passando per i classici Wonderwall e Champagne Supernova.

Gli Oasis sono stati probabilmente la band più importante degli anni Novanta, un gruppo dall’impatto enorme sulla scena pop. Trascinati dai fratelli Gallagher, oggi separati da una rivalità a tratti incomprensibile, hanno saputo iscrivere per sempre il loro nome nella storia della musica commerciale. Andiamo a ripercorrere brevemente la loro carriera attraverso cinque delle loro canzoni più conosciute e amate.

Oasis: le canzoni migliori

Oasis – Live Forever

Terzo singolo estratto dall’album di debutto della band dei fratelli Gallagher, Definitely Maybe, fu una delle canzoni più apprezzate dell’anno 1994. Brano classicamente rock, in netto contrasto col grunge che in quell’anno iniziava la sua fase calante, fu il primo della band a raggiungere la top ten britannica. Di seguito il video di Live Forever:

Oasis – Wonderwall

Forse il brano simbolo della storia degli Oasis, Wonderwall fu il terzo singolo dall’album (What’s the Story) Morning Glory? del 1995. Si tratta del pezzo che ha consacrato definitivamente la band come principale portabandiera del cosiddetto britpop. Forse non tutti sanno che il titolo di questo pezzo, che può essere tradotto come ‘il muro delle meraviglie’, è un omaggio a George Harrison, ceh aveva chiamato così uno dei suoi lavori. Di seguito il video ufficiale:

Oasis – Don’t Look Back in Anger

Se Wonderwall è il brano simbolo degli Oasis, Don’t Look Back in Anger è di certo uno dei più amati in assoluto. Altro singolo estratto dallo storico album del 1995, raggiunse risultati straordinari in tutta Europa, specialmente nel Regno Unito. Si tratta del primo singolo scritto e anche cantato da Noel Gallagher, che fino ad allora aveva lasciato la voce al fratellino Liam. Ecco il video di Don’t Look Back in Anger:

Oasis – Champagne Supernova

Altro grande successo degli Oasis, Champagne Supernova è la lunga traccia (oltre sette minuti) che chiude l’album più amato della band. Pur venendo rilasciato come singolo solo in pochi paesi (Australia, Francia, Stati Uniti e Nuova Zelanda), divenne ben presto uno dei pezzi più conosciuti del gruppo in tutto il mondo. Questo il video di Champagne Supernova:

Oasis – Stand by Me

Chiudiamo questa breve playlist dedicata ad alcune delle migliori canzoni dei fratelli Gallagher con Stand by Me, singolo estratto dal terzo album del gruppo, Be Here Now. Fu un nuovo grande successo, capace di raggiungere il secondo posto in classifica dietro solo alla straordinaria Candle in the Wind 1997 di Elton John, ovvero il singolo più venduto di sempre. Di seguito il video di Stand by Me: