da Io mi rompo a Sincero

Bugo, le canzoni più famose: da Io mi rompo i coglioni a I miei occhi vedono, tutti i singoli che hanno reso celebre il cantautore di Rho.

Bugo è uno dei cantautori più originali, ma anche talentuosi, della nostra musica negli anni Duemila. Ha pubblicato nove album finora, ha esplorato generi, passando dal rock al folk, dal rap al noise, dall’elettronica alla strumentale, senza mai tirarsi indietro di fronte a nuove sfide, e senza avere la minima paura del flop commerciale. Pioniere di una scena cantautorale moderna esplosa negli anni Dieci del 2000, è stato uno dei primi a cantare la disillusione del nuovo millennio. In attesa di vederlo sul palco dell’Ariston con un altro visionario come Morgan, andiamo a ripercorrere la sua carriera attraverso cinque canzoni.

Bugo: le canzoni migliori

Bugo – Io mi rompo i coglio*i

Brano del 2003 tratto dall’album Dal lofai al cisei, Io mi rompo è quasi una dichiarazione d’intenti per Bugo, che entra fin da questo momento nel cuore del pubblico (e della critica).

Di seguito il video ufficiale di Io mi rompo i coglio*i:

Bugo – Ggeell

Terzo estratto dall’album Sgaurdo contemporaneo, tratta il paradosso del vivere contemporaneo, esemplificato in questo caso dalla disperata ricerca del gel smarrito. Il video è stato realizzato dal regista Diego Lazzarin e ha per protagonista il cantautore in versione pupazzo.

Bugo – C’è crisi

Primo estratto dall’album Contatti del 2008, venne presentato durante la trasmissione Quelli che il calcio, condotta da Simona Ventura. Nell’occasione, il cantuatore la interpretò stando sopra una lavatrice. Divenne di grande attualità nell’anno di uscita anche a causa della grave crisi finanziaria esplosa proprio nel corso dell’autunno 2008. Di seguito l’audio di C’è crisi:

Bugo – Nel giro giusto

Terzo singolo estratto ancora dall’album Contatti, venne pubblicato nell’aprile 2008. Fu uno dei brano di Bugo più trasmessi anche sulle frequenze delle radio commerciali. Il brano prende di mira, con la solita ironia, la tendenza dell’uomo moderno a voler socializzare per forza. Questo l’official audio di Nel giro giusto:

Bugo – Sincero

Chiudiamo con il brano presentato da Bugo a Sanremo con Morgan. Non forse il capolavoro della sua discografia, ma di certo un pezzo che ha cambiato la sua vita, grazie alla lite sul palco che lo ha trasformato da artista amato da molti, ma poco nazionalpopolare, a vero eroe del mainstream italiano. Di seguito il video: