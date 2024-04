CrowdFundMe: assemblea approva bilancio, nomina nuovo CdA e Collegio sindacale

– L’Assemblea degli azionisti di CrowdFundMe, portale di Crowdinvesting Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023. Inoltre, l’Assemblea ha preso visione del bilancio consolidato 2023 del Gruppo e ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, e ha conferito l’incarico per la revisione legale dei conti.

Gli Azionisti hanno, inoltre, deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a -544.018 euro.

L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale, entrambi in scadenza del termine con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023, determinandone i relativi compensi. L’Assemblea ha fissato in 5 il numero di amministratori. I Consiglieri di Amministrazione eletti dalla lista depositata congiuntamente dagli azionisti Tommaso, Chiara e Ludovica Baldissera Pacchetti, nonché dall’azionista Benedetto Pirro, sono: Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti, Benedetto Pirro, Giovanni Loser,

Andrea Fernando Maffi, Gianluca Grugni.

Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio Sindacale eletti dalla lista depositata congiuntamente dagli azionisti Tommaso, Chiara e Ludovica Baldissera Pacchetti, nonché dall’azionista Benedetto Pirro: Effettivi: Paolo Salotto, Alessandro Saliva, Alberto Blotto, Supplenti: Paolo Cristin e Matteo Devescovi.

Paolo Salotto è stato confermato Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale appena eletti rimarranno in carica per tre esercizi e dunque sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.