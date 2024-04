Wall Street positiva guarda alla Federal Reserve

– Si muove in cauto rialzo la Borsa di New York, in un’ottava concentrata sulla riunione della Federal Reserve e sul proseguimento della stagione delle trimestrali. Non sono attesi ritocchi sui tassi di interesse, da parte della banca centrale americana, ma l’attenzione andrà alle parole del numero uno, Jerome Powell, per capire le future mosse dell’istituto centrale in tema di politica monetaria.

La earning season prevede la pubblicazione, nei prossimi giorni, in particolare dei conti di McDonald’s, Coca-Cola, Amazon e Apple. A ciò si aggiungeranno i dati sul mercato del lavoro statunitense.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 5.114 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 +0,29%; consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 +0,19%.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari +1,94%, utilities +1,42% e materiali +0,70%. Il settore telecomunicazioni, con il suo -1,86%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing +3,21%, Apple +3,01%, Amgen +1,87% e Caterpillar +1,71%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.

Discesa modesta per Microsoft, che cede un piccolo -1,2%.

Pensosa United Health, con un calo frazionale dello 0,82%.

Tentenna Merck, con un modesto ribasso dello 0,73%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors +15,95%, Sirius XM Radio +4,97%, Biogen +3,80% e ON Semiconductor +3,42%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dollar Tree, che prosegue le contrattazioni a -3,94%.

Vendite su Alphabet, che registra un ribasso del 2,89%.

Seduta negativa per Alphabet, che mostra una perdita del 2,84%.

Sotto pressione MongoDB, che accusa un calo del 2,57%.