Covid: in autunno vaccino aggiornato contro Kraken – Xbb.1.5

Sarà pronto per l’autunno, in vista della prossima campagna di immunizzazione contro Covid-19, il vaccino di Moderna aggiornato con la famiglia di varianti Xbb, nel dettaglio Xbb.1.5, Kraken. Lo ha annunciato Chantal Friebertshaeuser, Senior Vice President, Commercial per l’Europa, Medio Oriente, Australia e Canada, in conferenza stampa a Roma con il Ceo Stephane Bancel e il direttore generale di Moderna in Italia, Jacopo Murzi, per l’apertura della sede italiana dell’azienda.

“Per la campagna vaccinale d’autunno si aspettano le linee guida del ministero della Salute sulle popolazioni target, sicuramente anziani e fragili, e le modalità. Ci sarà una corsa contro il tempo in tutti i Paesi per l’approvazione dei nuovi vaccini da parte delle agenzie regolatorie”, ha spiegato Murzi. La procedura di acquisto dovrebbe rimanere centralizzata a livello europeo, come per i primi vaccini anti-Covid.

Per i vaccini ‘combo’ contro i diversi virus, compreso Sars-Cov-2, bisognerà “aspettare lo sviluppo dei singoli vaccini – afferma Murzi – quello per il virus respiratorio sinciziale nel 2024 e quello per l’influenza verso la fine del 2024 e l’inizio 2025, poi si potranno sviluppare i vaccini combinati Covid-influenza e Covid-influenza-Rsv”. Intenzione di Moderna, attualmente, è continuare a produrre il vaccino contro Covid-19 nei prossimi anni.

“La pandemia non è più un’emergenza internazionale di sanità pubblica, ma Covid resterà con noi per sempre – avverte Bancel -. Il virus è cambiato e sta diventando simile all’influenza, ma continua a causare un tasso elevato di ricoveri e decessi, in particolare fra anziani e fragili. Dobbiamo far capire alle persone che si tratta di una malattia seria per alcuni, contro la quale esistono degli strumenti. Le morti per Covid oggi sono evitabili”.

Per l’autunno, in vista della prossima campagna di immunizzazione, saranno prodotte fino a 50 milioni di dosi di vaccino anti-Covid aggiornato con la variante Xbb.1.5, la diffusissima Kraken. Il vaccino sarà infialato in Italia, negli stabilimenti della Thermo Fisher Scientific a Monza e Ferentino, partner locale di Moderna.