uno studio sulla metacogizione 

Gli studi sui gemelli rappresentano un’opportunità unica per esplorare il complesso intreccio tra genetica e ambiente nella biologia umana. In un recente studio pubblicato su Cell Reports, i ricercatori hanno esaminato coppie di gemelli per comprendere come questa interazione influenzi l’elaborazione cognitiva, ossia il modo in cui le persone pensano. Ciò che hanno scoperto è affascinante: alcuni aspetti delle capacità cognitive sembrano essere più influenzati dai fattori ambientali che dalla genetica

Genetica e fattori ambientali: l’abilità cognitiva, nota come metacognizione e mentalizzazione, potrebbe essere maggiormente influenzata dall’ambiente

La ricerca tradizionale indica che l’intelligenza generale, spesso misurata tramite il quoziente d’intelligenza (QI), ha una componente ereditaria e genetica che varia dal 50% all’80%. Tuttavia, uno studio condotto da Xiaohong Wan della Beijing Normal University in Cina suggerisce che un’altra forma di abilità cognitiva, nota come metacognizione e mentalizzazione, potrebbe essere maggiormente influenzata dall’ambiente. Cerchiamo di capire meglio.

Le funzioni cognitive fondamentali, come percezione, attenzione, memoria, linguaggio e pianificazione, costituiscono la base dell’intelligenza generale, regolando il modo in cui le persone organizzano ed elaborano le informazioni. Di contro, la metacognizione si occupa di quanto bene le persone comprendano e controllino i propri processi cognitivi.

Per intenderci, la metacognizione è fondamentale nello sviluppo di strategie di apprendimento ed è considerata un predittore del successo accademico e sociale di un individuo. La mentalizzazione, d’altra parte, coinvolge il riconoscimento e la comprensione degli stati mentali, come emozioni e atteggiamenti, sia nelle persone stesse sia negli altri.

Gemelli, genetica e ambiente: alla ricerca delle radici della metacognizione e della mentalizzazione

Per questa singolare ricerca, i ricercatori hanno coinvolto cinquantasette coppie di gemelli monozigoti adulti (identici) e quarantotto coppie di gemelli dizigotici (non identici) dallo studio gemellare di Pechino (BeTwiSt). L’indagine, avviata nel 2006, aveva raccolto dati dettagliati come immagini cerebrali, questionari psicologici e informazioni genetiche su coppie di gemelli.

Ebbene, i gemelli hanno eseguito compiti legati alla metacognizione. Dovevano ad esempio valutare la direzione dei punti in movimento su uno schermo. Hanno altresì valutato la fiducia del loro partner nelle proprie capacità decisionali, così da misurare la mentalizzazione. Risultato?

Ambiente e genetica

I risultati hanno rivelato che le coppie di gemelli con genitori che avevano livelli di istruzione più elevati e redditi familiari più alti mostravano risultati simili, indipendentemente dal fatto che fossero identici o meno.

Insomma, al netto delle aspettative degli studiosi, i dati suggeriscono che fattori ambientali come l’educazione dei genitori e i valori culturali condivisi svolgano un ruolo fondamentale nella formazione della metacognizione e della mentalizzazione.

Nonostante la scoperta, i ricercatori hanno tuttavia riconosciuti alcune limitazioni dello studio. Di conseguenza stanno pianificando ulteriori ricerche, compresi studi sulla popolazione per esplorare meglio quali fattori specifici dell’ambiente familiare influenzino queste capacità cognitive. Ma passiamo a qualche curiosità sui gemelli.

Esempi VIP

Le gemelle Olsen: un esempio vip

Un famoso esempio di gemelli che potrebbero riflettere le caratteristiche discusse nello studio sono Mary-Kate e Ashley Olsen. Essendo gemelle monozigoti, condividono lo stesso patrimonio genetico. Sono altresì cresciute insieme nel mondo dello spettacolo, avendo genitori che le hanno sostenute nella loro carriera. Questo potrebbe aver contribuito alla loro similitudine nelle capacità cognitive legate alla metacognizione e alla mentalizzazione, come suggerito nello studio.

Un altro esempio notevole di gemelli che potrebbero illustrare le dinamiche discusse nello studio sono i gemelli Winklevoss, Cameron e Tyler. Sono famosi per la loro partecipazione all’idea iniziale di Facebook. Essendo gemelli monozigoti, anch’essi condividono lo stesso patrimonio genetico. Crescendo in un ambiente familiare simile e condividendo esperienze di vita simili, potrebbero aver sviluppato capacità cognitive simili, comprese quelle legate alla metacognizione e alla mentalizzazione.

Fonte

Shaohan Jiang et al, Origini genetiche e ambientali distinte delle capacità cognitive gerarchiche negli esseri umani adulti, Cell Reports