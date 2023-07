cosa fare se Fido le mangia?

Le alghe possono essere tossiche per i cani, per questo motivo è necessario fare attenzione. Vediamo insieme cosa fare se il cane le mangia.



L’estate è arrivata, iniziamo tutti a preparare le valigie per andare in vacanza e alcuni di noi decidono di partire insieme ai loro amici a quattro zampe, in modo tale da non lasciarli soli. Tuttavia quando si decide di partire con Fido, è necessario conoscere i pericoli a cui può andare incontro la nostra palla di pelo durante le vacanze.

Infatti tra i vari pericoli ce ne sono due che possono essere persino fatali per il nostro amico a quattro zampe: il forte caldo, in quanto può causare un colpo di calore nella nostra palla di pelo e la presenza di alghe in acqua. Nel seguente articolo vedremo insieme perché le alghe possono essere tossiche per i cani e cosa dobbiamo fare nel caso in cui il nostro amico a quattro zampe ne mangia una.

Le alghe possono essere tossiche per i cani: ecco perché

Sono molte le persone che, quando vanno in vacanza, si recano in spiaggia accompagnati dai loro amici a quattro zampe e trascorrono del tempo giocando insieme a a loro. Tuttavia, sono poche le persone che conoscono i rischi che possono presentarsi sulle spiagge o a mare per i nostri amici pelosi.

Infatti oltre al forte caldo, che potrebbe causare un colpo di calore nella nostra palla di pelo, un altro pericolo per i cani in vacanza è l’eventuale presenza di alghe nell’acqua. Difatti, con il caldo, in molti mari, laghi, stagni e fiumi si possono sviluppare le alghe. Possiamo accorgerci della presenza delle di queste ultime nell’acqua, dal cambiamento del colore di quest’ultima che può essere marrone, giallo o verde.

Ci sono molti tipi di alghe che si possono sviluppare nelle nostre acque, sia dolci che salate, ma alcune di esse, nello specifico le alghe di colore blu-verde, possono produrre dei microrganismi chiamati i cianobatteri che a loro volta producono potenti tossine, le cianotossine, che possono essere pericolose sia per noi che per i nostri amici a quattro zampe, in quanto possono causare gravi malattie e persino la morte delle nostre palle di pelo.

Tali alghe possiamo facilmente trovarle nelle acque che trasportano fertilizzanti e liquami e che presentano un clima abbastanza caldo. Per questo motivo è molto importante fare attenzione ai nostri amici pelosi quando li portiamo a mare e soprattutto è necessario comprendere quali siano i sintomi della tossicità provocata da tali alghe nel nostro amico a quattro zampe, in modo tale da poter agire immediatamente.

Come capire se il cane ha mangiato un’alga e cosa fare

Comprendere se il cane ha mangiato un’alga tossica, è molto importante per la salvaguardia della salute del nostro amico a quattro zampe. Infatti riconoscendo i segnali dell’avvelenamento possiamo agire immediatamente.

I principali sintomi di tossicità provocata dall’alga blu-verde nel nostro amico a quattro zampe, a cui dobbiamo fare attenzione sono:

Ma cosa bisogna fare se la nostra palla di pelo ha mangiato un’alga? Se sospettiamo che il nostro amico a quattro zampe abbia mangiato un’alga e che sia stato esposto alla tossina, è necessario contattare immediatamente il veterinario.

Quest’ultimo, se il cane non presenterà alcun segno di avvelenamento, indurrà e Fido al vomito. Se invece la nostra palla di pelo presenta alcuni sintomi sopra elencati, lo specialista potrebbe ricoverare la nostra palla di pelo in ospedale, in modo tale da garantirgli il giusto trattamento.

Tuttavia dato che non esiste alcun antidoto per la tossina provocata dall’alga blu-verde e che nonostante un trattamento immediato la morte può verificarsi dopo poche ore dall’assunzione di tale tossina, è molto importante evitare che Fido si esponga alla tossina. Quindi è necessario non fare avvicinare il cane alle acque dove sono presenti le alghe.